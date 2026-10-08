Albiol enfría su posible candidatura por Barcelona: "Soy y seguiré siendo el alcalde de Badalona"

Xavier García Albiol ha asegurado que seguirá siendo alcalde de Badalona ante las informaciones que sitúan su nombre entre los posibles candidatos del Partido Popular para encabezar la lista por Barcelona en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El dirigente popular ha señalado que la decisión corresponde a Alberto Núñez Feijóo y que no ha recibido una propuesta concreta para asumir esa candidatura.

"Yo no tengo ni idea, a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo no se ha puesto en contacto. Pero sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona", ha afirmado García Albiol este jueves.

El alcalde ha insistido inicialmente en que Feijóo es quien debe tomar esa decisión y que el presidente del PP todavía no había hablado con él sobre una posible candidatura. Sin embargo, más tarde, ha matizado sus palabras y ha reconocido que sí ha mantenido una conversación con el líder popular, pero ese contacto no estuvo relacionado con su posible incorporación a las listas electorales, sino con cuestiones que afectan a Cataluña.

El alcalde de Badalona ha explicado que durante su conversación con Feijóo abordó algunas de las cuestiones que considera prioritarias para los ciudadanos catalanes. Entre ellas, ha mencionado la desocupación de viviendas en 48 horas, los delincuentes reincidentes y las medidas relacionadas con la inmigración y el crimen. "Le dije que una de sus prioridades tenía que ser desocupación en 48 horas; multirreincidentes, el que es español a la cárcel y el que es extranjero de vuelta a su país; y los problemas que hay con los delincuentes, que entran por una puerta y salen por otra", ha explicado. Albiol ha defendido que ante estas cuestiones "urge llevar a cabo una reforma".

El nombre de García Albiol ha aparecido esta semana entre los posibles candidatos del Partido Popular para encabezar la candidatura por Barcelona. La dirección nacional de la formación que preside Feijóo mantiene, sin embargo, el hermetismo sobre las listas electorales.