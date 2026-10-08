Aumentan a cinco los detenidos por el brutal tiroteo a dos guardias civiles en Tarrasa

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han ampliado a cinco el número de detenidos por su presunta relación con el tiroteo en el que dos agentes del Instituto Armado resultaron heridos el pasado 1 de octubre en Tarrasa (Barcelona). Los dos últimos arrestos se han producido este jueves, uno en Valls (Tarragona) y otro en la propia Tarrasa.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Valls a un joven de 18 años presuntamente relacionado con el tiroteo. El arresto se produjo durante un operativo en el que participaron efectivos del Grupo Especial de Intervención y del Área Regional de Recursos Operativos de la Policía autonómica.

Valls se encuentra a unos cien kilómetros de Tarrasa, donde tuvieron lugar los hechos. Según informó este jueves la Policía autonómica catalana, esta detención forma parte de la investigación abierta para esclarecer el ataque.

La investigación se desarrolla de manera conjunta entre la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil y permanece abierta.

Otro arresto en Tarrasa

La Policía Local de Tarrasa ha detenido además a una quinta persona relacionada presuntamente con los hechos, según fuentes conocedoras citadas por Europa Press. El arrestado tenía vigente una orden de detención del Instituto Armado por su presunta relación con el tiroteo.

Los Mossos ya habían detenido a tres personas a la mañana siguiente del ataque. Con los dos arrestos practicados este jueves, el número de detenidos asciende a cinco.

El tiroteo tuvo lugar durante la noche del 1 de octubre, después de que los guardias civiles localizaran un vehículo sospechoso de haber participado en un robo. Los agentes iniciaron su seguimiento y, durante la persecución, los ocupantes del vehículo intentaron arrollarlos.

Los agentes recibieron varios disparos

Los agentes localizaron finalmente a los sospechosos en el barrio de Can Perellada, donde, según la información facilitada, fueron recibidos a tiros por cuatro personas. Los guardias civiles utilizaron entonces sus armas reglamentarias.

Durante el intercambio de disparos, uno de los agentes recibió cuatro impactos de bala y el otro, uno. El primero quedó tendido en el suelo y, según el relato recogido por Servimedia, uno de los agresores le golpeó con una barra mientras le preguntaba si era policía y le exigía que mostrara su placa. Otra de las personas presentes pidió que cesaran los golpes.

Los cuatro implicados abandonaron posteriormente el lugar corriendo y dejaron al agente herido en la calle. Su compañero acudió en su ayuda y ambos fueron trasladados a un centro hospitalario.

Las imágenes de parte de lo sucedido fueron grabadas por un vecino y difundidas posteriormente por la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Una investigación todavía abierta

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del tiroteo y esclarecer la participación de los arrestados.

La Policía autonómica ha informado de que el nuevo arresto practicado en Valls se enmarca en estas diligencias. La Policía Local de Tarrasa ha intervenido también con el arresto de otra persona sobre la que pesaba una orden de detención del Instituto Armado.

Los dos agentes resultaron heridos durante el intercambio de disparos, con cinco impactos de bala entre ambos.