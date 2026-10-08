"Inmobiliaria de okupas": el PP critica a Illa y Collboni por comprar un bloque en Barcelona

Pocas horas antes del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que el PSOE y la extrema izquierda utilizan como símbolo en la crisis de la vivienda, la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona acordaron la compra de un inmueble en la calle Llenguadoc 74, en el barrio de Sant Andreu, para evitar el desahucio de una treintena de personas.

La movilización de unas trescientas personas logró impedir el acceso a la comitiva judicial y se mantuvo durante prácticamente todo el día, hasta que se confirmó la adquisición por parte de las administraciones de una finca que pertenecía a la firma Reale Seguros. El inmueble arrastraba una historia conflictiva, pues la empresa propietaria había decidido no renovar los contratos de alquiler. El Sindicato de la Vivienda de Sant Andreu allanó algunas de las viviendas que habían quedado vacías y las entregó a personas que según esta entidad estaban en situación de vulnerabilidad.

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, se felicitó en la red social X por el desenlace de la situación: "En Cataluña plantamos cara a la especulación. El Fondo de Emergencia Habitacional ha sido clave para detener un desahucio. Las políticas de vivienda funcionan a pesar de los intentos de las derechas de pararlas. Continuaremos al lado de las familias".

A Catalunya plantem cara a l'especulació. El Fons d'Emergència Habitacional ha estat clau per aturar un desnonament. Les polítiques d'habitatge funcionen malgrat els intents de les dretes d'aturar-les. Continuarem al costat de les famílies. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 7, 2026

La presión de las entidades de inquilinos ha forzado una segunda compra en pocas horas. Este jueves, Generalidad y Ayuntamiento se han hecho cargo de un solar en el Raval perteneciente a la Sareb y que se utilizaba como espacio "comunal". Se trata de la llamada "Ágora Juan Andrés Benítez" (en recuerdo de un vecino que falleció tras ser inmovilizado por agentes de los Mossos en el curso de una detención), un enclave del que se iba a desalojar a sus ocupantes y cuyo lanzamiento se ha anulado tras el acuerdo de compra.

Se ignora si Generalidad y Ayuntamiento van a seguir con la política de frenar los desahucios por la vía de adquirir los inmuebles, aunque el presidente catalán se ha mostrado muy sensible a las demandas de los sindicatos. Hoy también ha mostrado su pésame a los allegados de Maricarmen Abascal. "La muerte de Maricarmen nos golpea. Nadie puede quedar indiferente. La política no puede permitir ninguna inhumanidad. Continuaremos luchando para evitar que vuelva a repetirse. Descanse en paz", ha escrito Illa en su cuenta de X. La publicación ha propiciado respuestas en las que se censura que Illa no escribiera un mensaje similar tras el suicidio de Olga, una madre de familia de 53 años que se quitó la vida en Hospitalet meses después de haber sido desahuciada.

Críticas del PP

Tras la frase de que "la política no puede permitir ninguna inhumanidad" hay quien aprecia la intención de intervenir el mercado por la vía de convertirse en una especie de "inmobiliaria de okupas", en expresión del presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera.

"Collboni e Illa no pueden convertirse en una inmobiliaria de okupas y solucionar cada conflicto comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos", ha denunciado el dirigente popular, que se ha referido al precedente de la Casa Orsola, un inmueble en el Ensanche Izquierdo de la capital catalana que el Consistorio adquirió en febrero del año pasado por unos diez millones de euros tras una campaña del Sindicato de Inquilinas en contra de la subida de los alquileres.

Sirera también ha exigido aclarar por qué, según la información atribuida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no consta un informe oficial de vulnerabilidad de los ocupantes en el caso del bloque de la calle Llenguadoc. "Si hay familias vulnerables, especialmente con menores, las administraciones deben atenderlas y ofrecerles soluciones. Pero primero hay que estudiar cada caso, no comprar un edificio a golpe de protesta", ha declarado. Sirera ha manifestado además que "no se puede premiar la presión mediática mientras miles de familias esperan una vivienda pública. La política de vivienda debe responder a criterios sociales y legales, no a las campañas de los sindicatos de vivienda".