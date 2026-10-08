"Inmobiliaria de okupas": el PP critica a Illa y Collboni por comprar un bloque en Barcelona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de "convertirse en una inmobiliaria de okupas" después de que ambas administraciones acordaran comprar el bloque de la calle Llenguadoc, 74, en el distrito de Sant Andreu, para frenar el desahucio de 32 personas.

"Collboni e Illa no pueden convertirse en una inmobiliaria de okupas", ha denunciado Sirera en un comunicado, en el que ha cuestionado que el conflicto de la vivienda pueda solucionarse comprando edificios "con el dinero de todos los ciudadanos".

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad alcanzaron este miércoles un acuerdo con la propiedad para adquirir el inmueble mediante el recién creado Fondo de Emergencia Habitacional de la Generalidad.

La operación ha permitido suspender el desahucio, previsto para ese mismo día, después de unas 12 horas de espera y ante la presencia de unas 300 personas que se habían concentrado frente al edificio.

Los Mossos d'Esquadra desmontaron entonces el dispositivo policial desplegado para ejecutar el desalojo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado posteriormente que la suspensión se produjo a petición de la propiedad después de que se alcanzara el acuerdo con la Generalidad y el Ayuntamiento para la compra de la finca.

Sirera cuestiona la operación

El dirigente popular ha reclamado conocer cuánto costará la adquisición y ha pedido aclarar si existen informes oficiales que acrediten la situación de vulnerabilidad de los ocupantes. Según ha señalado, en el bloque hay varios pisos ocupados desde 2019 y pesa una orden judicial de desalojo.

Sirera ha comparado esta operación con la compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que supuso un desembolso de casi 10 millones de euros.

"Si hay familias vulnerables, especialmente con menores, las administraciones deben atenderlas y ofrecerles soluciones. Pero primero hay que estudiar cada caso, no comprar un edificio a golpe de protesta", ha afirmado el presidente del grupo municipal del PP.

El popular también ha advertido de que "no se puede premiar la presión mediática mientras miles de familias esperan una vivienda pública" y ha defendido que la política de vivienda debe responder a "criterios sociales y legales" y no a las campañas de los sindicatos de vivienda.

El Gobierno y el Ayuntamiento defienden la compra

Por su parte, el teniente de alcalde de Vivienda de Barcelona, Jordi Valls, ha destacado tras el acuerdo que el Fondo de Emergencia Habitacional de la Generalidad había permitido alcanzar una solución para que los residentes pudieran continuar en sus viviendas. Valls también ha en valor la movilización de los movimientos sociales para conseguir frenar el desahucio.

La secretaria de Vivienda de la Generalidad, Lídia Guillén, ha asegurado que las personas afectadas podrán seguir en sus casas y defendió la utilidad de las medidas asistenciales. Según ha explicado, los Servicios Sociales del Ayuntamiento llevaban dos años haciendo seguimiento del edificio.

La Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña también ha celebrado la paralización del desahucio. Su portavoz, Marta Espriu, ha relacionado la decisión con la movilización de las vecinas y ha acusado al PSC de querer "ponerse la medalla" por haber frenado el desalojo.

Este caso se produce después de la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que había sido desahuciada de la vivienda en la que residía, un caso que ha reavivado el debate político y social sobre los desahucios y el acceso a la vivienda, con multitud de protestas y acampadas en diversas ciudades de España.