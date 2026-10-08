Puigdemont prepara el traslado de Waterloo a un dúplex en la zona más cara de Barcelona

El expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont pretende regresar a España a lo grande. Y para ello nada mejor que instalar sus reales en la zona más cara de Barcelona, en un dúplex propiedad de la Generalidad en la calle doctor Roux, cerca de la Vía Augusta y en el distrito de Sarriá-San Gervasio.

El metro cuadrado en ese área de Barcelona se paga a más de 7.500 euros, pero a Puigdemont no le costará nada porque el dúplex es propiedad de la Generalidad. A pesar de la "emergencia habitacional" y de la doctrina del Govern sobre las viviendas deshabitadas, este piso de dos plantas llevaba mucho tiempo desocupado y se han tenido que acometer obras de rehabilitación, según cuenta El País.

El personal de la Generalidad a cargo de Puigdemont como expresidente tenía sus oficinas en unas dependencias del Palau Centelles, un palacete emplazado en el barrio Gótico de Barcelona. Meses atrás y en previsión del retorno del líder de Junts se solicitó el traslado a unas instalaciones más grandes. La Generalidad puso a disposición de Puigdemont el catálogo de propiedades de la Generalidad y Puigdemont se decantó por el lujoso dúplex en la zona alta de Barcelona. El expresidente catalán no sólo tendrá a su disposición este inmueble, sino que también se le proporcionará un equipo de guardaespaldas de los Mossos d'Esquadra.

En la actualidad disponen de todas estas prebendas tres expresidentes autonómicos, el socialista José Montilla, y los separatistas Artur Mas y Quim Torra. Este último eligió como despacho tras su cese un inmueble en el casco antiguo de Gerona. En cambio, Puigdemont, que fue alcalde de esa ciudad, ha preferido instalarse como expresidente en Barcelona. En los tiempos en los que presidía la Generalidad, Puigdemont comenzó yendo a dormir casi todos los días a Gerona para después pasar casi todas las noches en la Casa de los Canónigos, residencia eclesial aledaña a la Catedral y al palacio de la Generalidad adquirida por la Diputación de Barcelona en 1927.

La crisis de la vivienda

La mudanza de Puigdemont al distrito más caro de Barcelona se produce en un momento especialmente sensible en relación al mercado inmobiliario. La exalcaldesa de la ciudad, Ada Colau, aseguró el pasado martes que "Puigdemont tendrá problemas para andar por Cataluña" tras el voto contrario de Junts a los decretos sobre vivienda del Gobierno.

De momento, Puigdemont mantiene la reserva sobre cuándo pretende regresar a España. Su letrado, Gonzalo Boye, advirtió de que la suspensión de la orden de detención no era suficiente para la vuelta de Puigdemont y que habría que esperar a la conclusión de los trámites jurídicos sobre la amnistía de la malversación.