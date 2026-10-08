Ultimátum de Rufián a Junqueras: exige que ERC se integre en el Frente Amplio o se va

Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Madrid desde 2016, está a un paso de romper con el partido y con su descubridor, Oriol Junqueras.

Rufián no se apea del burro y exige no solo configurar las candidaturas de su partido a las generales sino que pretende que ERC vaya en coalición con el Frente Amplio, la nueva marca de Sumar tras el enésimo rebranding de la extrema izquierda. Las posibilidades de ruptura son tan altas que en ERC ya preparan un escenario post-Rufián.

En las últimas horas se ha producido una cascada de renuncias en el grupo parlamentario del partido en Madrid. Jordi Salvador y Pilar Vallugera, enfrentados con Rufián, anunciaban su despedida mientras que Teresa Jordà, otra de las diputadas que no se hablan con Rufián, comunicaba su intención de presentarse a las primarias del partido para encabezar la lista por la provincia de Gerona.

También se daba por descontado que el independiente Francesc Marc Álvaro no repetirá. Vallugera dejaba caer en su adiós que le gustaría un candidato de ERC "muriéndose de ganas de encabezar la lista". Era el prólogo del sainete. La cadencia de las renuncias parecía anticipar que la dirección de ERC aceptaba las condiciones de Rufián sobre la confección de las listas y el control del grupo parlamentario en Madrid.

También abundaba en esa línea que tanto Junqueras como la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, insistían en que Rufián encabezaría la lista de ERC.

Jordi Albert, el recambio

Sin embargo, las negociaciones se habrían encallado hasta el punto de que Rufián podría tener las horas contadas en ERC, partido que ya busca recambio. Un diputado en el Parlament, Jordi Albert, ha anunciado que comienza a recabar avales para presentarse a las primarias para cabeza de cartel en las generales.

Un culebrón

Al tiempo, Rufián ha reaccionado a los rumores con una especie de ultimátum en la red social X:

"Una cosa. Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene. Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre".

Una cosa. Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene. Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 8, 2026

En los últimos meses Rufián ha vendido la propuesta de una coalición "estatal" de izquierda que incluyera también a ERC y EH Bildu. También se ha postulado para encabezar esa coalición y en un par de conferencias conjuntas con Irene Montero abogaron por formar pareja electoral. Unir fuerzas para impedir la alternancia en el Gobierno era el objetivo de esa proposición, expresada con el mantra de "frenar a la ultraderecha".

Sin margen de maniobra

El anticipo electoral ha dejado este proyecto prácticamente sin margen de maniobra, aunque Rufián parece apostar decididamente por esa plataforma, el Frente Amplio con la inclusión de Podemos y de ERC. En el partido catalán no quieren ni oír hablar de formar parte de una coalición y no presentarse con sus propias siglas y en solitario.

Para Rufián, según se infiere de su mensaje, es condición indispensable que ERC se sume al Frente Amplio. En el plano público, Ada Colau, que se postula para encabezar la lista del Frente Amplio, también es partidaria de esa alianza de todas las formaciones de izquierda. Colau y Rufián afirman tener una gran sintonía política. Con Irene Montero forman una suerte de triángulo político que quieren transformar en una candidatura. El empeño parece abocado a chocar con las pretensiones de Mónica García, de Más Madrid, Antonio Maíllo, de Izquierda Unida, y Ernest Urtasun, de los Comuns.