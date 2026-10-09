Ascienden a siete los detenidos por el brutal tiroteo a dos guardias civiles en Tarrasa

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes en Granollers (Barcelona) a dos personas más por su presunta relación con el tiroteo en el que dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos el pasado 1 de octubre en Tarrasa. Con estos arrestos, el número de detenidos por estos hechos asciende a siete, mientras la investigación conjunta de ambos cuerpos policiales continúa abierta.

Según ha confirmado Europa Press, uno de los dos últimos detenidos es menor de edad y se ha presentado voluntariamente en dependencias policiales de Granollers. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de estos dos arrestos ni sobre el grado de participación que se atribuye a los sospechosos.

Siete detenidos desde el tiroteo del 1 de octubre

Las detenciones se han producido de forma escalonada desde que tuvo lugar el ataque contra los dos guardias civiles. Los tres primeros arrestos se practicaron durante las primeras horas de la investigación, mientras que los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Tarrasa han intervenido en nuevas actuaciones durante los últimos días.

Este jueves, los Mossos detuvieron en Cabra del Camp (Tarragona) a una cuarta persona presuntamente relacionada con los hechos. Ese mismo día, la Policía Local de Tarrasa arrestó a un quinto sospechoso sobre el que pesaba una orden de detención de la Guardia Civil por su posible vinculación con el tiroteo.

La investigación sumó otros dos arrestos este viernes en Granollers, lo que eleva a siete el número total de detenidos. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar el papel que habría desempeñado cada uno de los investigados.

Por el momento, no se sabe si todos los arrestados participaron directamente en el intercambio de disparos o si se les atribuye otro tipo de implicación en los hechos.

Una investigación conjunta de Mossos y Guardia Civil

Las pesquisas se desarrollan de manera coordinada entre la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil. Ambos cuerpos trabajan para reconstruir las circunstancias del tiroteo y reunir los elementos necesarios para esclarecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

La investigación continúa abierta y, por ahora, no se han comunicado públicamente todos los detalles de las actuaciones policiales. Los nuevos arrestos en Granollers se suman a las intervenciones efectuadas en distintos municipios de Barcelona y Tarragona desde el inicio de las diligencias.

La detención de uno de los sospechosos, menor de edad, se produjo después de que se presentara en dependencias policiales. No se han facilitado datos sobre su identidad, en consonancia con la protección que corresponde a los menores implicados en procedimientos de esta naturaleza.

Los agentes recibieron cinco impactos de bala

El tiroteo se produjo durante la noche del 1 de octubre en Tarrasa, cuando dos guardias civiles resultaron heridos por disparos. Según la información difundida sobre el caso, uno de los agentes recibió cuatro impactos de bala, mientras que el otro sufrió uno.

Los hechos se produjeron después de que los agentes localizaran un vehículo sospechoso de haber participado en un robo. Durante el seguimiento, los ocupantes del vehículo habrían intentado arrollar a los guardias civiles, según la información publicada sobre las primeras actuaciones.

La persecución condujo a los agentes hasta el barrio de Can Perellada, en Tarrasa. Allí se produjo el intercambio de disparos en el que ambos resultaron heridos. Las primeras informaciones apuntaban a la presencia de cuatro personas que habrían disparado contra los agentes.

Los guardias civiles utilizaron sus armas reglamentarias durante el enfrentamiento. Tras el tiroteo, los sospechosos abandonaron el lugar y los dos agentes tuvieron que recibir asistencia médica.

La investigación deberá precisar las circunstancias exactas del ataque y determinar qué relación mantiene cada uno de los siete detenidos con los hechos. Hasta que se esclarezcan esas responsabilidades, todos ellos mantienen la condición de investigados por su presunta vinculación con el caso.