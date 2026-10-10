Fallece Piqué Vidal, primer abogado de Pujol y socio de Pascual Estevill en el chantaje a empresarios

Joan Piqué Vidal ha fallecido a los 93 años. Quien fuera el primer abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana desarrollaría una brillante carrera profesional que acabó muy mal, con el letrado entrando en prisión en 2006 para cumplir una condena por prevaricación en el caso de Pascual Estevill.

Penalista y profesor universitario, Piqué Vidal ganó una cierta fama profesional al librar a Jordi Pujol de las consecuencias penales del caso Banca Catalana, entidad de los Pujol que quebró dejando un agujero de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros.

La habilidad procesal de Piqué Vidal y las presiones políticas impidieron que Pujol tuviera que sentarse en el banquillo cuando acababa de tomar posesión por primera vez del cargo de presidente de la Generalidad. El abogado también representó los intereses del financiero Javier de la Rosa y de la flor y nata del empresariado catalán del último cuarto del siglo pasado.

Pero todo se fue al traste cuando se pasó al otro lado de la ley en compañía del juez Lluís Pascual Estevill, un personaje que fue glorificado por la prensa de la época y elevado por Jordi Pujol a la categoría de vocal a propuesta de CiU del Consejo General del Poder Judicial. En 2005 ambos, Piqué Vidal y Pascual Estevill, fueron condenados. El juez, por extorsión, cohecho, prevaricación y detención ilegal; el abogado, por prevaricación.

Un juez justiciero y un abogado famoso

Corrían los años noventa y el delito consistía en que Pascual Estevill, con fama de justiciero y de azote de la clase alta barcelonesa, llamaba a declarar a su despacho a empresarios y grandes fortunas, les amenazaba con enviarlos a la cárcel y cuando ya se habían derrumbado les sugería que contrataran los servicios de Piqué Vidal, abogado que por sumas no precisamente módicassolventaba los problemas legales de sus angustiados clientes.

Tres años de cárcel

Piqué Vidal cumplió tres años de prisión, prácticamente los mismos que Pascual Estevill. Salió en 2009. Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en la comisión del Parlamento de Cataluña que analizó en 2014 la confesión de Jordi Pujol, que admitió tener una fortuna oculta en Andorra en un desesperado intento por apartar el foco de los negocios de sus hijos mayores. En esa ocasión, Piqué Vidal dio cuenta de los manejos de Pascual Estevill y le atribuyó toda la responsabilidad en la trama de extorsión. El exjuez falleció en 2022.

Totalmente apartado de la vida pública, Crónica Global ha sido el primer medio en hacerse eco del fallecimiento de Piqué Vidal, que se produjo el pasado día 7.