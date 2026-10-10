Las entidades constitucionalistas catalanas dedican el 12 de Octubre a Ceuta

Ceuta será la gran protagonista de la manifestación del 12 de Octubre en Barcelona. Las entidades que organizan las celebraciones de la Fiesta Nacional en Cataluña han elaborado un manifiesto de defensa de la españolidad de Ceuta y en solidaridad con la ciudadanía del enclave español.

Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Ciudadanos para la Libertad, Catalunya Suma, La Latina, S'ha Acabat, Aixeca't-Levántate, Españoles de a Pie, Asociación de Profesores por el Bilingüismo, Los de Artos, España en Pie, Movimiento Resistencia Ferraz, Unión de Brigadas, Sociedad Civil Española e Impulso Ciudadano son las entidades que convocan a la manifestación el próximo lunes a las 11:30, que partirá de la confluencia del paseo de Gracia con Provenza (frente a la Pedrera) y tendrá como lema "Cataluña con Ceuta. Una misma España". Media hora más tarde está previsto que la manifestación concluya en la plaza de Cataluña, donde las entidades instalarán carpas informativas. Además, está previsto el tradicional pasacalles en el paseo de Gracia protagonizado por las agrupaciones folclóricas de los ciudadanos hispanoamericanos establecidos en Cataluña.

En el manifiesto elaborado para la ocasión, las entidades constitucionalistas señalan: "Ante los graves acontecimientos vividos en Ceuta, sentimos que no podemos permanecer indiferentes. Lo que sucede en Ceuta concierne a todos los españoles y, por lo tanto, también a los catalanes. Desde Cataluña afirmamos que España es nuestra casa común, una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. Cataluña y Ceuta están separadas por kilómetros, pero unidas por algo mucho más profundo: la pertenencia a España y la voluntad de construir juntos un futuro de libertad, seguridad y convivencia. Los problemas de los ceutíes son los de todos los españoles. Su seguridad es nuestra seguridad y la defensa de su tranquilidad nos incumbe a todos".

El texto dice también que "todos los españoles deben recibir la misma protección de sus instituciones, vivan donde vivan. Un ciudadano de Ceuta tiene exactamente los mismos derechos que uno de Barcelona, Tarragona, Lérida o Gerona".

"Queremos que los ceutíes puedan trabajar, estudiar, abrir sus negocios, caminar por sus calles y desarrollar su vida cotidiana con la misma tranquilidad que reclamamos para nuestras familias en Cataluña. La normalidad debe volver a Ceuta sin demora y su futuro innegociable como ciudad española debe quedar garantizado ante toda la Nación y frente al Reino de Marruecos, que debe abandonar toda tentación de apropiarse de la Ciudad Autónoma", señala además el manifiesto.

Prohibición municipal

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo alcalde es el socialista Jaume Collboni, ha prohibido la ofrenda floral a los pies de la estatua de Colón convocada por Somatemps y que contaba con la participación ya habitual del sacerdote Custodio Ballester y de la portavoz de Vox en Tarrasa Alicia Tomás.