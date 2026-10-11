Junts acusa a Illa de "cargarse el país" tras el ataque del PSC a Míriam Nogueras

El debate sobre la utilidad política de la representación catalana en el Congreso de los Diputados ha desatado un tenso choque entre el Govern del PSC y Junts per Catalunya a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. La cúpula de Junts ha respondido este domingo a las duras críticas vertidas previamente por el president de la Generalitat, Salvador Illa, acusándolo de "cargarse el país de arriba a abajo" y de ser incapaz de ejercer una influencia real ante el Gobierno central.

La mecha del enfrentamiento la encendió el propio Illa durante un acto del PSC en el que los socialistas arropaban la candidatura del ministro Jordi Hereu para los próximos comicios. En su intervención, el jefe del Executiu catalán cargó contra la estrategia fijada por Míriam Nogueras, cabeza de cartel de Junts, quien ha descartado facilitar la formación de un Gobierno tanto de izquierdas como de un bloque de derecha con la extrema derecha.

Illa evoca el legado de CiU para afear la postura de Junts

En su discurso, Salvador Illa cuestionó el papel del partido fundado por Carles Puigdemont tras su negativa a implicarse en la gobernabilidad del Estado: "¿Para qué sirven? Si no aspiras a gobernar, si no aspiras a influir, si no ayudas a que Cataluña avance, ¿qué utilidad tienes? Qué gran decepción. La Cataluña que era decisiva, que influía, de Pujol y Roca, ¿en qué ha quedado?".

El presidente autonómico lamentó lo que considera un viraje hacia el "bloqueo" y contrapuso la posición de Nogueras con la pragmática negociación parlamentaria ejercida durante décadas por la extinta Convergència i Unió.

Junts acusa al 'president' de sumisión ante Madrid

La réplica de Junts no se ha hecho esperar. A través de un contundente mensaje en la red social X, la vicepresidenta de la formación, Mònica Sales, contestó directamente a las interpelaciones del líder del PSC cargando contra su gestión al frente de la Generalitat: "Quien no gobierna es usted, que se está cargando el país de arriba a abajo. Quien no influye es usted, que no se ha plantado nunca ante Pedro Sánchez y no ha logrado nada en Madrid".

Sales aseguró que la actitud del PSC no resulta "ninguna sorpresa" para las filas independentistas, acusando a la formación socialista de buscar "desactivar al país y adormecer a la nación". Pese a ello, la dirigente de Junts remató afirmando que existe "país y alternativa" para levantar Cataluña, defenderla "con firmeza en Madrid" y trabajar de forma irrenunciable por su autodeterminación.