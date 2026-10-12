Miles de personas celebran el 12-O en Barcelona y exigen que se defienda y proteja Ceuta

Como cada año desde mediados de la década pasada, miles de personas han salido a la calle en la capital catalana para celebrar la Fiesta Nacional. Y como cada año también, la manifestación ha incluido un festivo y colorido desfile protagonizado por los miembros de las entidades que agrupan por naciones a los inmigrantes hispanoamericanos.

En esta ocasión, las entidades convocantes han centrado la manifestación en la defensa de Ceuta y en la exigencia de que se proteja a los ceutíes de las ansias expansionistas de Marruecos. Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Ciudadanos para la Libertad, Catalunya Suma, La Latina, S'ha Acabat, Aixeca't-Levántate, Españoles de a Pie, Asociación de Profesores por el Bilingüismo, Los de Artos, España en Pie, Movimiento Resistencia Ferraz, Unión de Brigadas, Sociedad Civil Española e Impulso Ciudadano son las organizaciones que están detrás de esta nueva exhibición de españolidad y de solidaridad con los ciudadanos de Ceuta.

En un manifiesto suscrito por todos estos grupos se afirma que "ante los graves acontecimientos vividos en Ceuta, sentimos que no podemos permanecer indiferentes. Lo que sucede en Ceuta concierne a todos los españoles y, por lo tanto, también a los catalanes. Desde Cataluña afirmamos que España es nuestra casa común, una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. Cataluña y Ceuta están separadas por kilómetros, pero unidas por algo mucho más profundo: la pertenencia a España y la voluntad de construir juntos un futuro de libertad, seguridad y convivencia".

Procesión hasta la estatua de Colón

La manifestación ha discurrido por el paseo de Gracia, entre la Pedrera y la plaza de Cataluña, donde se ha celebrado una feria de entidades con casetas de las entidades convocantes. Este año el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de los socialistas, ha llegado al extremo de prohibir la ofrenda floral en la estatua de Colón. Lo que no ha logrado impedir es la primera procesión de vigilia del Pilar que se celebra en Barcelona. Tal como explica la página Dolça Catalunya, un numeroso grupo de barceloneses portaron una imagen de la Virgen del Pilar desde la plaza de la Virgen de la Merced hasta la antedicha estatua de Colón, donde el sacerdote Custodio Ballester predicó la devoción a la Madre de Dios.