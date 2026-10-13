El Parlamento de Cataluña creará una 'comisión de la verdad' para investigar crímenes del franquismo

El Parlamento de Cataluña aprobará una ley con la que pretende crear una comisión de la verdad para esclarecer crímenes del franquismo que, supuestamente, no llegaron a ser juzgados ni investigados.

Con el nombre de Comisión Técnica de Memoria Democrática, se constituirá un organismo extrajudicial que forma parte de la Ley de Memoria Democrática de Cataluña, que han pactado PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns y la CUP. Según la información disponible, está previsto que se apruebe este jueves durante la comisión parlamentaria. La ley, además, incorpora un régimen sancionador contra el enaltecimiento del franquismo, con multas que oscilan entre 200 euros y 150.000 euros en función de su tipología.

El Gobierno autonómico habrá de establecer en un plazo de seis meses la composición y el funcionamiento de la comisión de la verdad, así como una duración estipulada de dos años. Argumentan que es de carácter académico, temporal, extrajudicial e independiente y su objetivo será "esclarecer las violaciones de los derechos humanos" durante la "Guerra de España", entre 1936 y 1939, y la dictadura franquista, a partir de testimonios, información y documentos.

Al mismo tiempo, se creará un registro de símbolos del franquismo y de la simbología republicana retirada durante la dictadura, así como la regulación de un censo de víctimas de la dictadura.

Por otro lado, una de las disposiciones adicionales de la ley insta a la Generalidad a "reclamar al Estado que la comisaría de policía situada en la Via Laietana" de Barcelona se convierta en "un centro de interpretación de la represión política y la tortura".