Nueva jornada de caos en las cercanías ferroviarias catalanas por un "acto vandálico"

Otro día más en el desastre ferroviario catalán. Y en esta ocasión el caos no es atribuible al temporal, a las supuestas huelgas de los maquinistas por el estado lamentable de las vías o al robo de cobre. Según Rodalies, la marca de las cercanías de Renfe en Cataluña, los retrasos se deben a un "acto vandálico" en el paso a nivel de Montcada y Reixac, en Barcelona, del que no se aportan más detalles.

En un comunicado en X, Rodalies afirma que "Los trenes de las líneas R2, R2 Nord y R11 circulan con demoras que pueden superar los 25 minutos a causa de una incidencia por actos vandálicos al paso a nivel de Montcada i Reixac".



También se informa de que "en la R3 hay circulación ferroviaria entre La Garriga (Barcelona) y Puigcerdá (Gerona) y servicio alternativo por carretera de Ripoll a Puigcerdá y de Fabra i Puig (Barcelona) a Puigcerdá".



Y de que "en la R13 y R14 hay servicio ferroviario entre Lérida y Las Borjas Blancas (Lérida) y de La Plana Picamoixons (Tarragona) a Barcelona Estación de Francia, mientras que se ofrece servicio alternativo por carretera entre Lérida y La Plana Picamoixons (Tarragona).

Los retrasos en Rodalies se producen horas después de que la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona quedara suspendida por el incendio en la locomotora trasera de un AVE en la provincia de Zaragoza y que afectó a miles de viajeros.