Adif confirma que la línea del AVE Madrid-Barcelona no recuperará la normalidad tras el incendio hasta la próxima semana

El corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona no recobrará su capacidad operativa plena hasta comienzos de la próxima semana, momento en que Adif confía en restablecer el tráfico por ambas vías en los 25 kilómetros afectados por el incendio de un tren AVE este pasado lunes entre Ricla y Plasencia de Jalón (Zaragoza).

Actualmente, los trenes circulan por un único carril en la zona, una limitación que obliga a Renfe, Ouigo e Iryo a reprogramar servicios y asumir demoras o cancelaciones. El suceso tuvo lugar el lunes por la tarde en la cabina trasera de un AVE que realizaba el trayecto Madrid-Figueres, lo que obligó a suspender temporalmente el tránsito en una de las arterias clave de la red, dejando 33 trenes y 12.979 viajeros afectados. Los 283 pasajeros a bordo resultaron evacuados sin sufrir daños personales.

Adif prevé normalizar la alta velocidad Madrid-Barcelona a "principios" de la próxima semana https://t.co/qsJKC6BLqP pic.twitter.com/FfJpwpByvt — Europa Press TV (@europapress_tv) October 14, 2026

Según ha explicado en una comparecencia ante los medios el portavoz de Adif en Cataluña, Antonio Carmona, se ha conseguido aumentar este miércoles la velocidad máxima autorizada en el tramo afectado, que ha pasado de los 80 kilómetros por hora establecidos inicialmente a 160 kilómetros por hora. Esta mejora permite ampliar el margen de las compañías ferroviarias y reducir parte de las incidencias. El portavoz de Adif ha pedido disculpas a los viajeros afectados y ha destacado la coordinación mantenida con Renfe, Ouigo e Iryo para garantizar la movilidad mediante un plan de transporte adaptado a las limitaciones temporales de la infraestructura.

La operación de retirada de la cabina incendiada está siendo "muy compleja"

El mayor obstáculo técnico sigue siendo la retirada de la cabina tractora incendiada, única parte del convoy que todavía permanece sobre los raíles. El portavoz de Adif ha calificado la operación de "muy compleja" y ha explicado que solo puede realizarse durante la noche, ya que los trabajos son incompatibles con la circulación de trenes.

La maniobra requiere un proceso minucioso: Según ha detallado, la locomotora debe desmontarse prácticamente pieza a pieza. Los elementos retirados se trasladan posteriormente mediante trenes de trabajo fuera de la zona afectada y, para mover los componentes de mayor tamaño, es necesaria la intervención de una grúa especializada de grandes dimensiones. Una vez retirada la estructura, se repararán las instalaciones, dado que Antonio Carmona ha reconocido que las instalaciones han quedado "maltrechas" por el incendio, con daños en distintos elementos ferroviarios, entre ellos la catenaria.

En relación con las causas del siniestro, ha afirmado que continúan bajo investigación. Renfe mantiene abierto un análisis interno para determinar el origen de la incidencia en coordinación con los equipos técnicos y organismos implicados. La compañía ha subrayado además que el tren afectado tenía al día todas las revisiones previstas en su plan de mantenimiento. Según los registros de Renfe, desde la última revisión general de segundo nivel realizada el 27 de mayo de 2026, la unidad había sido sometida a 24 actuaciones programadas de mantenimiento preventivo e inspecciones técnicas, cumpliendo todos los procedimientos establecidos para esta serie de trenes.

Si los trabajos avanzan según el calendario previsto, Adif confía en que la circulación por ambas vías pueda recuperarse a principios de la próxima semana, restableciendo así la capacidad habitual de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.