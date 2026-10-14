CIS catalán: el PSC ganaría las generales y la extrema izquierda de Colau se derrumba

La segunda oleada del barómetro de opinión política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalidad, el llamado CIS catalán, otorga la victoria en las elecciones generales al PSC, que se mantendría con una horquilla de entre 18 y 19 escaños frente a los 19 que obtuvo en las pasadas generales. En el plano porcentual, hace algo más de tres años el PSC obtuvo el 34.5% de los votos y la encuesta le otorga ahora una horquilla de entre el 29 y el 31%.

El segundo partido sería ERC, que pasaría de los siete diputados actuales a entre 10 y 11, con entre el 17 y del 20% de los votos (obtuvo en las pasadas generales el 13,2%). En tercer lugar quedaría el PP, con entre 6 y 7 escaños. En la actualidad tiene seis. Vox experimentaría un notorio aumento de votos y pasaría de aportar dos diputados en Cataluña a cinco o seis. Junts mantiene su rumbo declinante y pasaría de los siete escaños a cuatro o cinco.

Más agudo aún sería el desplome de la extrema izquierda. El sondeo pregunta por Sumar, pero los resultados son extrapolables a la nueva marca, el Frente Amplio liderado por Ada Colau si es que no da un paso al lado a última hora. Pasarían de los siete representantes a tan sólo dos o tres. El sondeo otorga a la CUP entre cero y un escaño, aunque no se presentará a las elecciones. En cuanto a Podemos, que se presentará en Cataluña con ERC, tuvo cero escaños y obtendría el mismo cero si se presentara con sus propias siglas.

Este sería el reparto de escaños. Entre paréntesis los obtenidos en los últimos comicios generales: PSC, 18-19 (19); ERC, 10-11 (7); PP, 6-7 (6); Vox, 5-6 (2); Junts, 4-5 (7); Sumar, 2-3 (7); Cup, 0-1 (0); Podemos, 0 (0).

Y este el porcentaje estimado de votos: El PSC cae del 34,5% al 29-31%. ERC sube del 13,2% al 17-20%. El PP pasa 13,4% al 12-14%. Vox, del 7,8% al 11-13%. Junts pasa del 11,2% al 10-12%. Sumar, del 14% al 5-7%.

Orriols sigue en tercera posición

En cuanto a las elecciones autonómicas, prácticamente no hay novedades en relación al anterior sondeo, publicado a primeros de julio. El PSC se mantiene como primera fuerza, pero con un agudo retroceso. De 42 pasaría a 33-35 escaños. Y del 28% del voto al 20-23%. ERC sería el segundo partido. El tirón de Aliança Catalana no parece restarle votos. Los republicanos pasarían de los veinte diputados a 24-26. La formación de Sílvia Orriols mantiene la tercera posición con 23-25 diputados. Conviene subrayar que en la actualidad sólo tiene dos diputados. Junts figura en cuarta posición con entre 18 y 20 escaños frente a los 35 que obtuvo en mayo de 2024. El PP retrocede de 15 a 12-13 escaños, los mismos que Vox, que viene de once diputados. Los Comuns podrían perder un diputado o mantenerse en seis y la CUP podría ganar un diputado o mantenerse en cuatro.

Este es el reparto de escaños. Entre paréntesis, los actuales: PSC, 33-35 (42); ERC, 24-26 (20); Aliança Catalana, 23-25 (2); Junts, 18-20 (35); PP, 12-13 (15); Vox, 12-13 (11); Comuns, 5-6 (6); CUP 4-5 (4).

Y este sería el reparto porcentual: PSC, 28% al 20-23%. ERC, del 13,7% al 16-18%. AC, del 3,8 al 14-16%. Junts, del 21,6% al 13-15%. PP, del 11% al 9-10%. Vox, del 8% al 9-10%. Comuns, del 5,8% al 4-6%. CUP, del 4,1% al 4-6%.

En la última encuesta llevada a cabo en Cataluña antes de la convocatoria de elecciones generales y publicada por La Vanguardia, Orriols empataba a escaños con Illa en unas elecciones autonómicas y Vox pasaba por delante de Junts y el PP.

Datos técnicos

La encuesta se ha realizado a domicilio entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre y ha corrido a cargo del GESOP (Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública S. L.), que ha realizado 2.000 entrevistas.