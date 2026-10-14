La Policía desarticula en Sabadell una red de inmigración ilegal de dominicanos hacia Europa

La Policía Nacional ha desarticulado en Sabadell (Barcelona) una organización criminal que facilitaba la entrada irregular de inmigrantes dominicanos en Europa y ha detenido a cuatro personas, entre ellas al líder de la banda.

Los miembros de este grupo criminal utilizaban pasaportes colombianos, falsos o expedidos de forma fraudulenta, para eludir el requisito de visado exigido para acceder al espacio Schengen, según ha informado este miércoles la Policía Nacional en un comunicado.

Los detenidos se encargaban de coordinar los viajes, proporcionar a los migrantes la documentación fraudulenta y facilitarles las instrucciones necesarias para superar los distintos controles fronterizos hasta su entrada irregular en territorio europeo.

🚩Desarticulada en #Sabadell (#Barcelona) una organización criminal que facilitaba la entrada irregular de migrantes dominicanos en Europa 👮Usaban pasaportes colombianos (falsos o expedidos de forma fraudulenta) para eludir el requisito de visado para entrar en el espacio… pic.twitter.com/mz9hXSmQBU — Policía Nacional (@policia) October 14, 2026

La ruta empleada por la organización partía de República Dominicana y transcurría principalmente por Colombia, Perú y Brasil para, finalmente, viajar por vía aérea con destino, principalmente, a Francia.

La investigación comenzó en noviembre de 2025, después de que la Policía detectara que ciudadanos nacionales de República Dominicana trataban de llegar a Europa utilizando pasaportes colombianos obtenidos fraudulentamente.

En algunos casos, los inmigrantes viajaban desde su país de origen hasta Colombia. Una vez allí, aprovechando que la legislación de ese país permite a cualquier persona mayor de edad comparecer en el Registro Civil acompañada de dos testigos y manifestar haber nacido en Colombia, obtenían una cédula de identidad colombiana y, en última instancia, un pasaporte que les permitía viajar a Europa en calidad de turistas sin tener que presentar visado.

En otros casos, los migrantes viajaban a Perú, donde miembros de la organización afincados en ese país les facilitaban alojamiento y los documentos para viajar eludiendo el visado exigido a los ciudadanos dominicanos para ingresar en el espacio Schengen.

Durante la investigación, en colaboración con Ameripol (Comunidad de Policías de América), la Policía identificó a los miembros del entramado criminal que residían en España, que han sido detenidos en Sabadell.