Un colegio de Barcelona pide 70.000 euros a los padres de dos alumnos que se suicidaron

La Justicia admite a trámite la demanda de la congregación religiosa Fills de la Sagrada Família, titular de los colegios Pare Manyanet en Cataluña, a escasos meses de la celebración del juicio por el caso de Kira. La congregación, ha iniciado una ofensiva judicial contra los padres de dos exalumnos que se quitaron la vida, Kira en 2021 y Òscar en 2019 y contra la Asociación Trencats. La entidad eclesiástica les exige una indemnización de 70.000 euros al considerar que sus declaraciones públicas en medios y redes sociales han vulnerado su derecho al honor.

La demanda fue desestimada inicialmente el pasado verano, pero tras interponer la congregación un recurso de apelación, la Justicia ha resuelto finalmente admitirla a trámite. En el centro de la reclamación se sitúan las manifestaciones vertidas por las familias sobre la supuesta inacción del colegio ante casos de acoso escolar y sexual, citando entre ellas una entrevista grabada por el padre de Kira en uno de los centros donde señalaba la falta de medidas internas frente a estos episodios.

La reacción de la familia: "Intentan taparles la boca"

Para el entorno de las víctimas, la decisión judicial supone un intento de frenar sus denuncias públicas antes de la cita clave fijada en el calendario judicial. Según ha explicado María José, la madre de Kira a los medios este miércoles, esta demanda es una represalia contra las familias para intentar "taparles la boca" antes de la celebración del juicio en enero por la causa de su hija, el primer caso, según ella, donde la víctima de acoso sexual ya está muerta.

La madre de la menor sostiene que la estrategia de la orden eclesiástica busca proteger sus intereses corporativos frente a la comunidad escolar: "Están quedando retratados", asegura la madre de Kira, que critica que la congregación Fills de la Sagrada Família y el Pare Manyanet es lo mismo, si bien considera que con esta demanda tratan de proteger y limpiar su imagen ante las familias que ponen en sus manos la educación de sus hijos.

Asimismo, la progenitora ha subrayado los antecedentes judiciales que salpican a la institución. Finalmente, recuerda que el Pare Manyanet ya ha sido condenado como responsable de abusos sexuales de uno de sus miembros y que hay otra causa abierta por parte de otro miembro de la congregación acusado de coso laboral, coacciones y obstrucción a la justicia por supuestas represalias contra el informático que denunció a un cura pedófilo que fue condenado.

Por su parte, fuentes del Pare Manyanet sostienen que la medida busca salvaguardar el honor de la institución frente a acusaciones de encubrimiento que consideran de extrema gravedad. Aunque califican la situación de dolorosa y afirman comprender el deseo de los allegados de esclarecer lo sucedido, defienden su trayectoria de cooperación con las autoridades policiales y recuerdan que, tras el archivo previo de su querella por injurias el pasado mes de abril, la vía judicial continúa ahora su curso tras la estimación del recurso.