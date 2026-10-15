SCC recurre la amnistía del Tribunal de Cuentas para Puigdemont y el resto porque "ni siquiera han pedido perdón"

La organización constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) ha anunciado que presentará un recurso de apelación contra la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía a los 35 dirigentes encausados en el Tribunal de Cuentas por malversación. El Tribunal de Cuentas (máximo órgano fiscalizador de la gestión económica del sector público) decidió ayer exonerar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y una treintena de exconsejeros y altos cargos de toda responsabilidad contable por la financiación con fondos públicos del referéndum ilegal del 1-O y de la propaganda separatista y contra España en el extranjero.

En un comunicado hecho público este jueves, SCC apunta que no descarta acudir a instancias superiores "porque lo que está en juego es la dignidad de una sociedad civil gravemente perjudicada por unos y engañada por otros". La entidad constitucionalista, que está representada como parte demandante por el bufete Chapapría-Navarro y Asociados, recuerda que "en un primer momento, el Ministerio Fiscal también actuó en el procedimiento como reclamante, si bien la Fiscalía acabó solicitando la aplicación de la amnistía para los encausados, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras".

En el comunicado, SCC insiste en su planteamiento inicial y exige la devolución a las arcas públicas de los recursos empleados para organizar un golpe institucional contra gran parte de la ciudadanía de Cataluña y del resto de España. "Desde la sociedad civil de Cataluña estamos convencidos de que aún existe recorrido judicial, y como representantes de esta, entendemos que Puigdemont, Junqueras y el resto de los investigados no merecen ser amnistiados".

La entidad persiste en su iniciativa judicial contra los amnistiados porque, "en primer lugar, ni siquiera han pedido perdón a la ciudadanía catalana y del resto de España que resultó sumamente agraviada por el golpe institucional de otoño de 2017. Un golpe contra la legalidad vigente que, además, fue sufragado con dinero público de los propios perjudicados".

Dardo a Conde-Pumpido

También se niega que la aplicación de la amnistía haya mejorado la convivencia, como sostuvo ayer el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en un acto organizado por el diario La Vanguardia. "Si hoy hay menos altercados en las calles relacionados con el separatismo es porque el Estado desactivó su atropello mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. El nacionalismo rupturista tampoco gobierna, en estos momentos, las instituciones que se alzaron contra el orden constitucional. Lo cual no impide que la ideología separatista, excluyente y tóxica, haya contaminado a toda España de crispación y polarización", reza la nota.

SCC lamenta que los líderes separatistas insistan en que lo volverán a hacer y les pregunta: "¿Piden perdón por la sublevación que llevaron a cabo en 2017 y acatan el Estado de Derecho vigente en el país que les ha amnistiado? ¿Se comprometen a no repetir otro golpe institucional?"

Mintieron descaradamente

La entidad apunta una segunda razón para recurrir la amnistía: "La sociedad civil no tiene por qué aceptar como un hecho normal que sus responsables políticos mintieran descaradamente a la ciudadanía en la campaña de las últimas elecciones generales de julio de 2023, al reiterar que no concederían la amnistía a los líderes golpistas juzgados y condenados por el Supremo por delitos tan graves como sedición, malversación y desobediencia".

"Ni quienes se levantaron contra el orden constitucional merecen una medida de gracia ni los políticos que mintieron gravemente a los votantes españoles deben ser recompensados con una autoamnistía reconocida como tal públicamente tanto por los beneficiados como por los responsables políticos que la aprobaron. No se trata únicamente de un problema jurídico o político —que también—, sino de la propia dignidad de una sociedad civil gravemente perjudicada por unos y engañada por otros, donde los unos y los otros han acordado beneficios mutuos", concluye el comunicado.