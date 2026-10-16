Matan a tiros a un trabajador en un estudio de tatuajes en Badalona

Un hombre ha muerto este viernes por la tarde tras recibir varios disparos en un estudio de tatuajes situado en el número 301 de la avenida Martí i Pujol de Badalona, según informa El Periódico. Los Mossos d'Esquadra buscan a dos hombres sospechosos de cometer el crimen, que se encuentran en paradero desconocido.

Los hechos han ocurrido en el establecimiento Clandestino Tattoo Estudio, donde trabajaba la víctima. Según fuentes de la investigación, los dos sospechosos entraron en el local y dispararon contra el hombre, de origen latinoamericano, casi sin mediar palabra. La víctima recibió hasta tres disparos que le causaron la muerte prácticamente en el acto.

Tras el tiroteo, los presuntos autores huyeron corriendo. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de los Mossos d'Esquadra, agentes de la Guardia Urbana de Badalona y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes localizaron a un hombre herido crítico y, pese a las maniobras de reanimación practicadas por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la víctima terminó muriendo.

Los Mossos han desplegado un dispositivo para localizar a los sospechosos ya que, según fuentes policiales, los agentes ya habrían identificado a los dos hombres, aunque la investigación continúa abierta. Los investigadores han revisado las cámaras de seguridad de la zona y han tomado declaración a varios testigos, que han aportado una descripción de los presuntos autores.

Fuentes de la investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas, según expone El Periódico. Sin embargo, la División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y el caso se encuentra bajo secreto de actuaciones.