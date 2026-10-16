Puigdemont se burla del Tribunal Supremo: "Tendrán que acabar firmando la rendición"

El expresidente de la Generalidad huido en Bélgica, Carles Puigdemont, se ha referido a la aplicación de la amnistía en su caso y ha dicho que "es irreversible y, por lo tanto, tendrán que acabar firmando la rendición". El también líder de Junts ha hecho esas declaraciones en una entrevista concedida al canal en catalán de TVE, La 2Cat, y realizada por la productora del periodista Jordi Basté, el conductor del matinal de la emisora del conde de Godó RAC1.

Puigdemont ha aprovechado la entrevista, grabada en la denominada "Casa de la República", donde reside el prófugo, para dejar claro que a su vuelta no piensa ejercer como jefe de la oposición en el Parlamento catalán porque no cree que sea "correcto" que quien ha ocupado la presidencia de la Generalidad se dedique a controlar al presidente de la Generalidad, "sea quien sea el president".

¿Quién paga la mansión de Waterloo?

La entrevista ha tenido dos momentos excusatio non petita. A Puigdemont le ha interesado afirmar que el alquiler de la mansión donde vive se paga a través de donaciones de particulares que se canalizan a través de una organización belga y que en ningún caso se usan fondos públicos. En cuanto al precio del alquiler, se ha limitado a decir que está en el rango de precios de mercado. El segundo asunto en el que ha insistido Puigdemont es en que no huyó de España oculto en el maletero del coche.

Tres visitas de un dirigente socialista

El líder de Junts también ha contado que antes de que los votos de Junts fueran imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 recibió en tres ocasiones la visita de un dirigente socialista que no ha querido identificar y que le ofreció un trato parecido al del indulto que ya se había concedido a sus compañeros de golpe de Estado. "Le dije que sólo aceptaba una amnistía porque una amnistía era una solución política". Recibió una negativa como respuesta, pero todo cambió tras las últimas elecciones generales, cuando los votos de Junts fueron claves para la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa.

Puigdemont no se ha referido a la campaña electoral ni a las negociaciones en Suiza con José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán. Preguntado al término de la entrevista si se arrepentía de algo, Puigdemont sólo ha concedido que a lo mejor habría hecho algunas cosas diferentes. En cuanto a si lo volverá a hacer (alusión a la consigna de los condenados por el golpe separatista), en tono distendido ha dicho que "nunca he dejado de hacerlo".

El líder separatista ha mostrado parte de las dependencias públicas de su casa, el apartamento de los guardaespaldas voluntarios, el coche con la matrícula personalizada con la fecha del simulacro de referéndum separatista (en Bélgica se pueden personalizar las placas), ha negado que tuviera la doble nacionalidad tras nueve años en Waterloo, se ha jactado de su buena mano cocinando y ha presumido de su segunda fuga.

También ha querido aprovechar el publirreportaje para dar las gracias al empresario hotelero y expresidente del Barça Joan Gaspart por haber puesto a su disposición el hotel que poseía en Bruselas nada más llegar a Bélgica.

Que la entrevista haya sido encargada a una productora externa ha sido censurado por representantes del sindicato CCOO en la televisión pública. La 2Cat emite exclusivamente en catalán y fue producto de un acuerdo entre el Gobierno y Puigdemont para dotar al independentismo de otro altavoz.