Rufián se compara con Copito de Nieve: "Llenaba el Zoo de gente, pero no decidía lo que se comía"

Lo de la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE, el Frente Amplio y sus luchas internas por colocar a unos y otros en las listas, las arremetidas del Frente contra la alianza de Gabriel Rufián y lo que queda de Podemos, y viceversa… está dejando momentos realmente delirantes e hilarantes que hacen las delicias de los medios de comunicación escritos y las tertulias de radio y televisión. Sin lugar a dudas, han conseguido animar la precampaña.

Cuando quedan pocas horas para que se formalicen las alianzas electorales para concurrir el 29 de noviembre, un apesadumbrado Rufián se lamentaba de su fracaso para unir a todas las izquierdas. En una entrevista en la emisora del conde de Godó, RAC 1, el de ERC decía: "Ayer estuve a punto de marcharme y enviarlo todo a hacer puñetas" y añadía que si no lo hizo fue porque "hay gente de ERC y de más allá que me coge del cuello y me dice que 'ni de coña'".

Pero dispuesto a autofustigarse y a echarse la culpa del fracaso a la hora de conseguir la ansiada unidad de las izquierdas, en la que tanto se juega la lucha contra el fascismo el 29 de noviembre, el de ERC se ha comparado nada más y nada menos que con Copito de Nieve, el gorila albino que fue símbolo de Barcelona a finales del siglo XX y que murió por un cáncer de piel en 2003. Y lo hacía en relación con su tirón electoral y su supuesta influencia para forzar la unión de las izquierdas que algunos le atribuían. "Copito de Nieve llenaba el Zoo de gente, pero no decidía lo que se comía", ha dicho Rufián en RAC 1, dejando claro que no tiene ningún poder para conseguir la unidad en la izquierda.

Muy deprimido tiene que estar para compararse con el entrañable Copito de Nieve. Y pese a que quedan unas horas aún, asume que no va a llegar la ansiada unión de todas las izquierdas: "He fracasado, hemos fracasado".