Rufián, sobre la unidad de la izquierda: "Ayer estuve a punto de marcharme y enviarlo todo a hacer puñetas"

"Ayer estuve a punto de marcharme y enviarlo todo a hacer puñetas", ha declarado el candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián. El veterano diputado (desde 2016 en el Congreso cuando se iba a ir en 18 meses) se ha mostrado tremendamente compungido por el fracaso de su empeño retórico de fundir todas las siglas de la izquierda a la izquierda del PSOE en una sola candidatura. Esa es la causa por la que Rufián, según dice, habría estado a punto en un arrebato de tirar la toalla, dejar la política e irse a casa. Si no lo hizo fue porque "hay gente de ERC y de más allá que me coge del cuello y me dice que 'ni de coña'", siempre según su relato.

Tras unos momentos de dudas y zozobra, y a pesar de la inmensa "pereza" que le da el "infantilismo" y los "egos" en la política, Rufián decidió ir al sacrificio y seguir adelante. Estas conmovedoras confesiones de Rufián se han producido en el curso de una entrevista en la emisora del conde de Godó, Rac 1.

El candidato republicano trata de explotar que no haya acuerdo entre las izquierdas para erigirse en el gran protagonista de la precampaña. "Quiero pedir disculpas a la gente. Llegué a pensar que si yo llegaba con suficiente fuerza podía arrastrar a los aparatos de los partidos y probablemente no pueda". Como aún quedan unas pocas horas para que se cierre el plazo de formalización de alianzas electorales, Rufián aún dejaba una puerta abierta a un entendimiento sobre la campaña. Pero como él mismo admite que eso no ocurrirá, también ha dicho que "he fracasado, hemos fracasado".

Según Rufián, el problema han sido los egos y las viejas querellas, entre ellas que Ada Colau aceptara el voto de Manuel Valls para arrebatar en 2019 la alcaldía de Ernest Maragall, entonces en ERC. También ha lamentado su incapacidad y la de Ada Colau para arrastrar a las direcciones de Comuns y ERC a sus posiciones.

"En estas elecciones la gente se juega las condiciones de vida y nosotros, las siglas. Hay una inconsciencia dentro de los partidos muy bestia", ha señalado Rufián, quien también ha recriminado a la dirección de ERC que no se crea su idea cuando "es el momento histórico para un entendimiento entre los Comuns y ERC. No será posible y lo pagaremos", ha pronosticado.

Se compara con Copito de Nieve

En un alarde de imaginación, Rufián se ha comparado con Copito de Nieve, el gorila albino que fue el símbolo de Barcelona en el último tercio del pasado siglo. Así, y sobre su tirón electoral y su influencia para forzar la unión de las izquierdas, decía que "Copito de Nieve llenaba el Zoo de gente, pero no decidía lo que se comía". Sea como fuere, ni deja la política ni ERC, partido al que ha vuelto a jurar amor eterno.