Sale a subasta un edificio entero por un euro: 368 metros cuadrados en pleno corazón de Tarragona

Comprar un edificio completo por un precio de partida de un euro es la propuesta que ha lanzado Escrapalia, una plataforma especializada en subastas. El inmueble se encuentra en Valls, en la provincia de Tarragona, y los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de octubre. Eso sí, para participar será necesario aportar una fianza de 9.200 euros, que se devolverá a quienes no consigan adjudicarse la propiedad.

La operación, según informa El Nacional, está vinculada al procedimiento especial para microempresas de Magma Development SL, que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Tarragona. El precio de un euro constituye únicamente el punto de partida de la puja, por lo que no tiene por qué coincidir con la cantidad que finalmente pague el comprador.

La finca está situada en el centro histórico de Valls y data de 1900. A pesar de su antigüedad, conserva rasgos propios de las construcciones tradicionales de la zona, entre ellos una fachada estrecha y varios balcones de forja. El edificio suma 368 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 98 metros cuadrados y necesita una rehabilitación completa.

Una reforma con distintas opciones

El inmueble ofrece varias posibilidades de aprovechamiento, aunque todas ellas pasan por acometer obras para adaptar los espacios a su nuevo uso. Una de las alternativas sería transformarlo en una vivienda unifamiliar de grandes dimensiones. También podría estudiarse su división en apartamentos o la combinación de una actividad comercial con una residencia, siempre que lo permita la normativa urbanística.

En cuanto a su distribución, el edificio dispone de una planta baja y un sótano con 89 metros cuadrados diáfanos y acceso desde la calle, además de una pequeña dependencia auxiliar de cuatro metros cuadrados.

El resto de la superficie se reparte entre un entresuelo y dos plantas superiores de 85 metros cuadrados cada una, con aberturas al exterior y balcones. En la parte más alta se encuentra un espacio bajo cubierta de 20 metros cuadrados que podría destinarse a estudio, trastero u otros usos auxiliares.

Estas características hacen que la subasta pueda despertar el interés de diferentes perfiles de compradores, desde promotores que busquen rehabilitar un inmueble para su posterior aprovechamiento hasta familias que quieran adaptar una vivienda a sus necesidades. La posibilidad de habilitar un garaje en el centro de la localidad también figura entre los atractivos que plantea la plataforma.

El plazo termina el 20 de octubre

Para optar a la adjudicación, los participantes deberán darse de alta gratuitamente en Escrapalia Inmuebles y constituir un depósito de 9.200 euros. La garantía se reintegrará íntegramente a los licitadores que no resulten adjudicatarios, según las condiciones anunciadas por la plataforma.

Más allá de las características del edificio, Escrapalia destaca las ventajas de su emplazamiento. Valls, capital de la comarca del Alto Campo, dispone de conexiones con la A-27, la N-240 y la C-37, lo que facilita los desplazamientos hacia otros puntos de la provincia.

En su presentación del inmueble, el portal señala que "la capital de la comarca del Alto Campo combina la tranquilidad de la tradición (cuna de los castells y capital del calçot) con una excelente conectividad y servicios. Dispone de acceso directo a A-27, N-240 y C-37. Se sitúa a 20 minutos de Tarragona y la costa, a 15 minutos de la estación del AVE Camp de Tarragona".

La ubicación, las dimensiones del edificio y la posibilidad de darle distintos usos tras su rehabilitación son los principales argumentos con los que la plataforma busca atraer a posibles compradores antes del cierre de la subasta.