La primera gran dana del otoño deja ya una víctima: hallan el cuerpo de la mujer arrastrada por el agua en Cataluña

La Dana Adam, de gran impacto, se ha cobrado ya una víctima mortal, una mujer arrastrada por la riera de Cabrera de Mar (Barcelona), y la Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado desde Valencia con rumbo a Ibiza y a Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias insulares.

Los equipos de emergencia han localizado esta mañana en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida ayer por el agua en Cabrera de Mar a unos 6 kilómetros del punto en el que desapareció, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalidad.

La mujer fue arrastrada por el agua sobre las siete y media de la tarde cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, ubicado en las inmediaciones de la riera.

A raíz de estas lluvias torrenciales y las incidencias que ha causado, la UME ha procedido al traslado de unidades del Tercer Batallón desde Valencia con rumbo a Ibiza y a Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias insulares, por los efectos de Adam, que aún deja a parte de las Baleares en alerta roja hasta las seis de la mañana del lunes.

Emergencias e Interior han pedido a la población que no baje la guardia. Protección Civil ha enviado esta tarde a las 19:02 horas un mensaje a los móviles por el sistema Es-Alert a la población de Mallorca pidiendo máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

Además, el Gobierno balear ha anunciado la suspensión de las clases este lunes en Ibiza, Formentera y Mallorca, ante la situación meteorológica y el riesgo de inundaciones.

En esa línea, una decena de municipios de las provincias de Valencia y Alicante ya habían anunciado la suspensión de las clases antes, ya que el aviso rojo por precipitaciones intensas y tormentas en esta zona estará activo hasta las diez horas. Las localidades que han adoptado esta medida son: Gandía, Tabernes de Valldigna, Piles, Oliva, Benirredrá, Alcira, La Alcudia, Fortaleny y Algemesí, en la provincia de Valencia, y El Vergel en la provincia de Alicante.