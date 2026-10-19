La ley antiokupas de Albiol: prisión para españoles y expulsión para extranjeros

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso en las elecciones del 29 de noviembre, ha anunciado que propondrá endurecer las penas contra los okupas: prisión para los españoles y expulsión a sus países de origen para los extranjeros. La iniciativa forma parte del encargo que le hizo Alberto Núñez Feijóo para elaborar una nueva ley antiokupación, con la que el líder popular promete expulsar a los okupantes en 48 horas si llega al Gobierno.

En declaraciones a La Mirada Crítica, de Telecinco, Albiol ha defendido una reforma legislativa para combatir la okupación de viviendas y la delincuencia asociada, y ha pedido concentrar el voto en el PP para impulsar la propuesta en el Congreso.

Plantea endurecer las penas por okupación

El alcalde de Badalona ha calificado la okupación de viviendas de problema "muy serio", especialmente en Cataluña, donde, según ha afirmado, se produce el 40% de las okupaciones en España. Su objetivo, ha explicado, es endurecer las penas contra quienes okupan viviendas y contra los reincidentes que generan problemas de convivencia.

"El reincidente español, a prisión, y el que es extranjero, expulsado inmediatamente de España", ha afirmado. Según ha relatado, como alcalde recibe información sobre incidentes en los que estarían implicadas personas con 30 o incluso 40 antecedentes.

Distingue entre okupación y vulnerabilidad económica

Albiol ha precisado que su propuesta no pretende dar el mismo tratamiento a las personas que atraviesan dificultades económicas y a quienes, según su planteamiento, se dedican a okupar viviendas de forma habitual.

En el caso de quienes no pueden pagar la hipoteca o el alquiler por una situación de vulnerabilidad, ha defendido que reciban acompañamiento de los servicios sociales. Sin embargo, considera que "la inmensa mayoría de las okupaciones son de personas que viven de la okupación o forman parte de mafias que se dedican a crear problemas de incivismo y delincuencia".

Albiol reprocha a Junts el bloqueo de su ley antiokupación

El alcalde también ha respondido a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que recordó que su partido presentó una ley antiokupación hace tres años. Albiol ha criticado que la iniciativa siga bloqueada pese a que Junts ha respaldado al Gobierno. "¿Qué le habría costado a Junts decir que a cambio de que siga una semana más en el Gobierno le desbloquearan la ley antiokupa?", ha reprochado.

El dirigente popular ha asegurado que en Badalona han conseguido reducir el número de okupaciones y que más del 50% de los intentos quedan abortados, según sus propias cifras. También ha sostenido que existe un amplio respaldo social en Cataluña a las medidas que defiende el PP.