Amnistía: Junts y ERC se felicitan por su victoria y la "capitulación" del Tribunal Supremo

Nueve años después del golpe de Estado separatista, el independentismo canta victoria. La aplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva se interpreta en Junts y ERC como un triunfo sin paliativos frente a las togas y como una indicación del camino a seguir: volver a repetir la intentona.

En las reacciones de los principales líderes separatistas no hay recapacitación ni se piden disculpas. Con la misma actitud con la que recibieron los indultos encajan ahora la aplicación de la amnistía gracias a una ley aprobada con los mismos votos que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa en noviembre de 2023. Tres años después y en el marco de la precampaña para unas nuevas elecciones generales, se cierra el capítulo de la situación procesal de los golpistas.

"Arrastrando los pies, tarde y refunfuñando… pero el Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación. Han dedicado tiempo, recursos y capacidad de inventiva para evitarla, pero la amnistía llegará a todo el mundo", ha señalado Carles Puigdemont en la red social X. A la espera de que se consume la amnistía también en su caso, el líder de Junts prepara su regreso a España, donde le esperan todas las prebendas propias de un expresidente de la Generalidad: guardaespaldas, chófer, secretaria, asesores, despacho en la zona más cara de Barcelona y un salario superior a los ochenta mil euros.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, uno de los beneficiados por la "capitulación" del Tribunal Supremo, ha señalado en la misma red social que se trata de "una nueva victoria del independentismo por una amnistía que forzamos para conseguir demostrar que votar por la independencia de Cataluña no es ni puede ser nunca un delito. No es perdón, es justicia. Ahora es necesario que esta amnistía sea total y permita el retorno de Puigdemont y de los consejeros Toni Comín y Lluís Puig".

Junqueras, como Turull

Otro que considera que no es perdón, sino justicia es Oriol Junqueras, el presidente de ERC que ahora ya podrá presentar su candidatura a la presidencia de la Generalidad que tanto anhela. "Por fin se ha hecho justicia donde solo había injusticia. Ambición. País. FUTURO", ha escrito Junqueras en su cuenta de X.

La reacción de su partido ha sido algo menos escueta: "Hemos luchado y lo hemos conseguido. La amnistía es una victoria del independentismo y finalmente es una realidad con todos los poderes españoles en contra. Votar nunca puede ser un delito. Y el anhelo de libertad de Cataluña no se acaba nunca".

De este modo, ERC hace suya la amnistía, aunque fue un empeño de Junts, que vinculó su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez a que este se comprometiera a sacar adelante una ley cuya aplicación está en su fase final.

Illa, eufórico

Otro político que también ha recibido la noticia con gran satisfacción es el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, quien ha señalado que "gana la política sobre la judicialización, el acuerdo sobre el bloqueo y el futuro sobre los conflictos del pasado. A pesar de las resistencias de algunos, Cataluña sigue avanzando en la normalización política, social e institucional. No hay marcha atrás".