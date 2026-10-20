El Ayuntamiento socialista de Barcelona corta la luz a los acampados en la plaza de Cataluña

El Ayuntamiento de Barcelona no está dispuesto a consentir que la acampada por la vivienda en la plaza de Cataluña se eternice. De ahí que haya tomado medidas. En concreto, ha cortado la luz a los acampados, que según un informe de los Bomberos municipales se conectaron de manera fraudulenta al alumbrado público nada más comenzar la acampada, hace tres semanas.

Según los Bomberos, la conexión se hizo "de forma precaria y sin las garantías técnicas necesarias", lo que provocó un "riesgo inminente para la seguridad de las personas". Así que la excusa municipal es que a los acampados se les ha cortado la luz por su bien y porque así lo recomienda el informe de los Bomberos. Se trata, según el Ayuntamiento, de "garantizar la integridad" de los acampados.

De modo que mientras la Delegación del Gobierno en Madrid se niega a tomar medidas en el campamento de Sol, el Ayuntamiento de la capital catalana, dirigido por el socialista Jaume Collboni, ha adoptado una decisión que se interpreta como un primer aviso para desmantelar la acampada.

"Ni siquiera en Madrid se ha visto este recorte"

Los concentrados en el centro de Barcelona no se creen al Ayuntamiento y mucho menos que se les haya cortado la luz para preservar su seguridad. Es más, acusan al equipo de gobierno de comportarse como un fondo buitre o como una de esas empresas de desocupaciones. Una portavoz de los acampados, Kiara Monrroy, ha informado a la agencia EFE de sus sospechas sobre las verdaderas intenciones municipales. Cree que se pretende provocar la disolución del campamento porque, añade, los acampados "no han sido informados de ningún riesgo eléctrico".

Esta ciudadana afirma que se han reunido con representantes municipales y que han acudido a una oficina de atención, pero que no les hacen ningún caso. "No nos responden. No están mirando por el bienestar de las personas acampadas. Ni siquiera en Madrid, siendo gobernada por la derecha, se ha visto este recorte", ha señalado.

Los representantes de los acampados exigieron al Ayuntamiento el pasado 7 de octubre que se les garantizaran unos mínimos de agua potable, electricidad y alumbrado. La respuesta ha sido el corte de la luz, un indicio de que las autoridades locales comienzan a perder la paciencia con una acampada que lleva en la plaza de Cataluña desde el 29 de septiembre.