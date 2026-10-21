Albiol indigna al constitucionalismo catalán al decir que la enseñanza en español está garantizada en Cataluña

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona en las próximas generales, ha propiciado las críticas de entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe o Convivencia Cívica Catalana por unas declaraciones realizadas en el canal en catalán de TVE. Según García Albiol, mientras el idioma español (él ha empleado en todo momento la palabra 'castellano') está garantizado en gran parte de Cataluña, el catalán retrocede.

Preguntado por si la enseñanza del "castellano" está garantizada en Cataluña, García Albiol contestaba esto: "En estos momentos yo creo que en términos generales sí. Hay zonas donde posiblemente hay ciertas dificultades, en una parte de la Cataluña interior a lo mejor hay dificultades pero si usted va al área metropolitana o a Barcelona el castellano está garantizado".

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha señalado al respecto en la red social X que "oír al candidato del Partido Popular decir en TVE que en Cataluña está garantizada la enseñanza del castellano es alucinante, indignante, decepcionante. Eso no es bilingüismo, eso es lo mismo que dicen los nacionalistas. ¡En Cataluña no se puede estudiar EN castellano!".

García Albiol también se ha referido al supuesto retroceso en el uso del catalán que los separatistas esgrimen para justificar sus políticas en contra de los hablantes del español y ha suscrito la tesis de que el catalán está en peligro: "Si los datos oficiales, si los estudios oficiales dicen que el catalán está retrocediendo en la calle tenemos un problema muy serio y eso quiere decir que en los últimos años las cosas no se han hecho bien. Nunca se ha destinado tanto dinero por parte de las administraciones catalanas al tema de la promoción del catalán, del uso del catalán. Y la evidencia está demostrando que cada día se habla menos catalán en Cataluña. La evidencia, los estudios, no lo digo yo. Por tanto tendremos que cambiar alguna cosa y a mí me parece de los más natural del mundo que hagamos un replanteamiento general para poder recuperar este espacio que está perdiendo el catalán y evidentemente garantizando como no puede ser de otra manera la enseñanza y el conocimiento del castellano".

Estas palabras también han sido objeto de crítica por el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, quien ha interpelado así en X al candidato del PP: "Señor Albiol, si le quito el nombre y las siglas, no distingo este discurso del de Junts y el resto de separatistas. Que un vecino hable castellano no es un problema que usted tenga que arreglar. La Administración está para servir a los ciudadanos, no para elegirles la lengua".

Tanto Ana Losada como Ángel Escolano se han distinguido en los últimos años por la defensa de los derechos de los hispanohablantes y por patrocinar las denuncias judiciales por discriminación. En el caso de Losada, su entidad es la que ha logrado las sentencias sobre el 25% de enseñanza en español en la enseñanza obligatoria mientras que Escolano ha logrado varias sentencias contrarias a la imposición de requisitos sobre el catalán para empleos públicos de cocinero, jardinero o peón de cementerios.

Entre las entidades que defienden el bilingüismo tampoco cayó bien el contenido lingüístico del "Contrato con España" presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Dicho documento señala que "se garantizará la enseñanza del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas". Según Ana Losada, se tiene que garantizar no sólo la enseñanza del castellano sino también en castellano. La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe sostiene que se debe establecer por ley que el español sea vehicular en la enseñanza y resalta que el PP debería aplicar esa condición en Baleares, donde gobierna sin haber eliminado el sistema de inmersión lingüística que se aplica en el 83% de los centros públicos de las islas.

Núñez Feijóo ha designado a García Albiol como candidato por Barcelona por su política de mano dura contra el allanamiento de inmuebles y afirmó que el alcalde de Badalona será ponente de una ley anti okupas para poder llevar a cabo desalojos en pocas horas.