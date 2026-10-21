Pisa España el primero de los tres golpistas que seguían fugados

Quien fuera miembro del Gobierno de Puigdemont y Junqueras en calidad de consejero de Justicia, Lluís Puig, ha vuelto a España. Hasta ayer vivía en el sur de Francia y pesaba sobre él una orden de detención en territorio español que el juez instructor del proceso, el magistrado del Tribunal Supremo, suspendió hace unos días tanto para Puig como para Carles Puigdemont y Toni Comín.

Puig fue designado consejero de Cultura el 5 de julio de 2017 en el marco de una reordenación del gabinete suscitada por el cese de otro consejero que había manifestado sus reticencias ante las consecuencias económicas en forma de multa y sanciones que podía comportar la celebración de un simulacro de referéndum de autodeterminación.

El repatriado Puig sólo estuvo al frente de la consejería cuatro meses. Decidió acompañar a Puigdemont en su escapada a Bélgica y vivió en ese país hasta hace unos cuatro años, cuando trasladó su residencia al sur de Francia para hacerse cargo de la restauración de una vieja casa abandonada que había pertenecido a otro conocido golpista del catalanismo, el que fuera presidente de la Generalidad republicana Francesc Macià.

"Nueve años cantando"

Según ha declarado Puig en una entrevista en TV3, lo primero que hará este miércoles será visitar al grupo de amigos y conocidos de Tarrasa, su localidad natal y de residencia hasta la huida, que se reúnen desde hace nueve años en una tenida musical conocida como "Cantos por la libertad". "Hoy les tengo que rendir homenaje yo a ellos, porque yo llevo nueve años en el exilio (sic), pero ellos llevan nueve años cantando", ha manifestado Puig. De esta reunión en Tarrasa de cantores espontáneos no se había tenido noticia hasta ahora.

En ese acto estará acompañado por la plana mayor de Junts, con el secretario general del partido, Jordi Turull, y el presidente del Parlamento, Josep Rull, quienes también formaron parte del gobierno catalán golpista y fueron condenados, indultados y amnistiados. También acudirán a la 'cantada' Míriam Nogueras y los portavoces parlamentarios Mònica Sales, Josep Vergès y Antoni Castellà, entre otros prebostes de Junts.

Mañana jueves será el día que Puig se siente en el escaño que ocupa virtualmente desde las últimas elecciones autonómicas. A diferencia de Puigdemont, Puig sí que ha participado telemáticamente en sesiones y comisiones de la cámara regional catalana. Al respecto ha declarado que volverá al Parlamento "con la cara bien alta", la misma con la que asegura que se marchó hace nueve años tras proclamar la república catalana y llevar a la sociedad catalana al borde del enfrentamiento físico.

Puig también se ha referido a la pugna dialéctica entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y ha calificado de "insubordinación" que tanto la Sala Segunda del Supremo como el juez instructor Llarena hayan criticado el papel del Tribunal Constitucional en la aplicación de la ley de la amnistía. "Si esta parte de la judicatura puede cuestionar una resolución del TC, una ley aprobada democráticamente en las Cortes, no sé quién es más inconstitucional en este país", ha declarado el que fuera miembro de un gobierno que derogó la Constitución y el Estatuto a través de tumultuosas sesiones de un parlamento autonómico en el que se pisotearon los más elementales derechos de la oposición.

Una larga lista de presuntos exiliados

Puig no es ni mucho menos el primer separatista en regresar de lo que ellos llaman "exilio". La primera fue Meritxell Serret, de ERC, que ejercía de consejera de Agricultura durante el golpe. Serret se presentó voluntariamente en el Tribunal Supremo porque sólo estaba acusada de desobediencia. La siguiente en emprender el camino de vuelta fue la exconsejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, que también alcanzó un acuerdo para no ingresar en prisión.

También cuentan en esta lista Marta Rovira, de ERC, y Anna Gabriel, de la CUP. Ambas se fueron a Suiza. Rovira regresó para la foto y un pequeño acto de homenaje y se volvió a Suiza. Gabriel, en cambio, encontró el amor en su regreso, se emparejó con Jordi Évole y ahora ejerce de tertuliana en el canal en catalán de RTVE que Pedro Sánchez concedió a los separatistas en el marco de las negociaciones en Suiza entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán.

Comín, mañana; Puigdemont, más tarde

Mañana jueves será el turno de Toni Comín, que se presentará ante la Junta Electoral Central para jurar o prometer la Constitución, requisito indispensable para sentar plaza como eurodiputado. Puigdemont tiene dicho que no volverá hasta después de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre porque quiere un recibimiento institucional como presidente de la Generalidad y no como líder de Junts.