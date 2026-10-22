Cataluña confirma nueve positivos de peste porcina africana en jabalíes del área de Collserola

La Consejería de Agricultura de la Generalidad de Cataluña ha notificado la detección de nueve casos positivos de peste porcina africana en restos de jabalíes hallados en el parque natural de Collserola. Los responsables autonómicos han puntualizado que la totalidad de los análisis favorables proceden del perímetro catalogado de alto riesgo y corresponden a animales que no han perecido en fechas recientes, descartando un episodio de mortandad súbita durante las últimas jornadas.

El desglose territorial sitúa cuatro de los casos en Molins de Rey, dos en Sardañola del Vallés, uno en San Cugat del Vallés, uno en San Quirze del Vallés y otro en la propia trama urbana de Barcelona. La proximidad del foco a explotaciones pecuarias mantiene bajo vigilancia a los productores, un sector estratégico para el comercio exterior agroalimentario español que exige el máximo rigor en los controles para evitar restricciones comerciales.

A lo largo de los últimos siete días, los equipos de rastreo han retirado 308 jabalíes durante la última semana en las áreas delimitadas. En las batidas participan miembros de los Agentes Rurales, los Mossos d'Esquadra, sociedades cinegéticas del entorno, el Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales y personal técnico de la empresa pública Tragsa.

Con estas capturas, el balance provisional de ejemplares extraídos del perímetro asciende ya a 13.684 capturas desde el inicio de las operaciones de erradicación. Para reforzar la eficacia del trampeo, la Administración mantiene operativas 34 trampas convencionales y 93 jaulas colectivas, estructuras móviles destinadas a asegurar grupos enteros de una sola batida en zonas boscosas.

De forma paralela, los técnicos han levantado 351 cierres perimetrales para bloquear los corredores naturales y frenar los desplazamientos de estos animales hacia zonas libres de la patología. El Ejecutivo autonómico mantendrá desplegado este dispositivo de contención biológica de forma indefinida hasta rebajar la sobrepoblación silvestre y certificar la seguridad sanitaria en la comarca.