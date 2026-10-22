Comín, el golpista tránsfuga, recala en Madrid y dice que "España ha capitulado"

Toni Comín ya ha vuelto a España. Lo ha hecho este miércoles para prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC), requisito imprescindible para poder tomar posesión de su escaño como eurodiputado. Comín pretendía montar una fiesta de tránsito de la frontera y pretendía cruzar la línea entre Francia y España a pie a través de un paraje de poca dificultad en los Pirineos. El evento estaba fijado para este domingo 25 de octubre.

Sin embargo, ha tenido que modificar sus planes porque la Junta Electoral le ha citado este jueves en Madrid, en el Congreso de los Diputados, circunstancia que ha molestado a Comín, que en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja ha atribuido la cita de la JEC a un intento por arruinarle el retorno. "El derecho a la pataleta es lo único que les queda porque ellos son los primeros que saben perfectamente que hemos ganado". "Con ese mal perder están confirmando nuestra victoria", asegura.

La tesis de Comín es que "el Estado ha fracasado estrepitosamente" porque "han utilizado todos sus recursos para evitar esto que está pasando hoy, que es el regreso de miembros del gobierno que organizó el referéndum de independencia sin haber tenido que comparecer ante ningún juez español y sin haber pisado ninguna prisión española".

Antes de estas declaraciones y en una entrevista en la emisora del conde de Godó, Comín ha asegurado que "España ha capitulado, David ha ganado a Goliat porque estoy paseándome libremente por territorio español".

A pie por el Pirineo

A pesar de haber consumado el retorno, Comín mantiene el evento del próximo domingo porque dice que él se "exilió" de su país, que es Cataluña, y regresará del "exilio" a Cataluña. Lo de este jueves ha sido, alega, como viajar a París o Berlín.

Comín ha aprovechado su estancia en Madrid para renovar su documentación en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía sita en el Congreso, puesto que la tenía caducada. Su intención es regresar de nuevo a Bélgica para ultimar los preparativos del cruce de los Pirineos este domingo. Se tratará de un trayecto breve a pie en una zona sin dificultad y con un aparcamiento cerca, un acto simbólico en el que Comín estará acompañado por amigos.

El amnistiado comenzó su carrera política a principios de siglo como diputado de Ciutadans pel Canvi-PSC, una plataforma de apoyo a Pasqual Maragall desde la que pasó a ERC. Por la cuota de ese partido formó parte del gobierno golpista presidido por Carles Puigdemont, con quien hizo una amistad que le llevó a abandonar ERC entre graves acusaciones de haber ejercido de topo del entonces presidente de la Generalidad y se pasó a Junts, partido bajo cuyas siglas se ha presentado a dos elecciones europeas.