Junts y ERC agradecen la amnistía insultando a los jueces y menospreciando a España

La "guerra" ha terminado y el independentismo ha ganado a España, al Estado, a los jueces y al fascismo. Ese es el resumen de las últimas horas en Junts y ERC tras la aplicación definitiva de la amnistía para los condenados no sólo por sedición sino también por malversación, como Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. Sobre Carles Puigdemont ya no pesa orden alguna de prisión, pero no volverá hasta después de las elecciones.

Quienes ya han regresado son dos de los exconsejeros de su Gobierno que le acompañaron en la fuga y en los primeros años en Bélgica. Se trata de Toni Comín, exconsejero de Salud que tras el golpe pasó de ERC a Junts, y de Lluís Puig, exconsejero de Cultura con tan sólo cuatro meses en el cargo pero que decidió asumir la suerte de Puigdemont a pesar de que su participación en el golpe y en el simulacro de referéndum fue más bien escasa.

Pero Puig, experto en folclore catalán y conductor de los bomberos de Barcelona, entre otras dedicaciones, vio en la peripecia del golpe y la fuga una forma de entrar en la historia de Cataluña por la puerta grande, como miembro del Govern que derogó la Constitución y el Estatuto y proclamó la república catalana.

Nueve años después, ha vuelto y ha sido recibido en el Parlamento de Cataluña con todos los honores por el presidente de la Cámara, otro amnistiado, Josep Rull, y por las planas mayores de Junts y de ERC. El ambiente de la Cámara recordaba al de las convulsas sesiones del 6 y 7 de septiembre, cuando los grupos separatistas aplastaron a la oposición y aprobaron las "leyes" de desconexión mientras medio millar de alcaldes agitaban sus varas y golpeaban el suelo con sus zapatos como una auténtica turba.

Saltándose todas las reglas y protocolos parlamentarios, Rull ha permitido que Puig se dirigiera a los diputados presentes desde el atril. El exconsejero ha soltado una soflama, ha asegurado que fueron "expulsados ilegítimamente" del Parlamento "por un acto tan bello, bonito y democrático como poner las urnas", en alusión al simulacro de referéndum del 1-O de 2017, y ha añadido que el Estado ha sufrido dos grandes derrotas, la judicial y la política. También ha abogado por continuar la senda golpista reforzada por la amnistía.

Illa lo recibió en privado

Los diputados del PSC y el PP —Alejandro Fernández se ha ahorrado el espectáculo— han permanecido sentados y sin aplaudir. Los de Vox han entrado en el hemiciclo cuando terminó el discurso. Salvador Illa no se encontraba presente, pero recibió ayer a Puig en un acto privado para celebrar la amnistía. En cuanto a las palabras de Puig, se ha ceñido a la consigna pactada entre Junts y ERC de vender la amnistía como el triunfo definitivo del independentismo frente a la represión del Estado. En medio de esa especie de "clímax" de victoria, el líder de ERC, Oriol Junqueras, tachó ayer a los jueces de "psicópatas", Puig señaló que los jueces suponen un "desastre nacional español" y Comín ha prometido la Constitución —requisito indispensable para tomar el acta de eurodiputado por imperativo legal y por el "mandato" del 1-O—.

El menosprecio a España es otra de las líneas maestras de los discursos de los nuevos amnistiados. Según Comín, "España ha capitulado". Puig lo ha resumido así: "Cataluña 2-Estado Español 0" mientras que para Junqueras "España es un Estado fallido". Los dirigentes de ERC y de Junts no se pueden ni ver. Ahí no hay novedad. Sí, en cambio, en la recuperación del discurso único del separatismo. El regreso de Puig y Comín no ha galvanizado precisamente a las masas independentistas. Tampoco se espera un gran arrastre de Carles Puigdemont cuando decida regresar —presumiblemente después de las elecciones generales porque pretende que el suyo sea un retorno institucional y no partidista o electoralista—.

Sin embargo, los estrategas independentistas confían en que un posible cambio de Gobierno tras las elecciones les sirva de palanca para agitar de nuevo al independentismo, recuperar el tono masivo de las movilizaciones y volver a la tensión callejera.