Los Mossos d'Esquadra han desplegado este sábado por la tarde un dispositivo policial en la plaza de Cataluña de Barcelona para controlar los disturbios protagonizados por grupos de activistas, la mayoría encapuchados y vestidos de negro. Los incidentes han incluido la quema de mobiliario urbano, la destrucción de elementos de la vía pública y la construcción de barricadas, lo que ha obligado a los agentes a realizar varias cargas para dispersar a los participantes.

Decenas de estudiantes se han reunido esta tarde en la plaza de Cataluña de Barcelona tras una convocatoria difundida a través de las redes sociales. La movilización, bajo el lema "Instituts Indignats", toma como referencia el movimiento francés "Lyceés Indignés", vinculado a las protestas estudiantiles de las últimas semanas en Francia. Tras la intervención policial, los jóvenes han comenzado a dispersarse en pequeños grupos por las calles de los alrededores.

Los furgones policiales se han situado alrededor de la plaza, mientras los antidisturbios a pie intervenían para alejar a los grupos que estaban causando daños. La situación también ha llevado a los agentes a pedir a los turistas que abandonaran la zona.

Los disturbios han provocado incendios en distintos puntos de la plaza. Los activistas han prendido fuego a varias papeleras y han levantado una barricada en la confluencia de la calle Bergara con la plaza de Cataluña, utilizando pequeños contenedores, papeleras y motocicletas estacionadas.

Caos en Barcelona: radicales encapuchados levantan barricadas y queman mobiliario urbano pic.twitter.com/ck59W6PhwA — Libertad Digital (@libertaddigital) October 24, 2026

Los Bomberos han intervenido para apagar el fuego de la barricada y de otros elementos urbanos incendiados. Sin embargo, los incidentes han continuado después de esa intervención, con nuevos incendios y daños en el mobiliario de la zona.

Entre los elementos afectados figuran varias papeleras, motocicletas aparcadas y un semáforo que los participantes han empezado a destrozar. También han roto los cristales de dos marquesinas de paradas de autobús situadas junto a la barricada.

Los daños se han extendido a otros elementos urbanos, en una sucesión de incidentes que ha mantenido desplegados a los efectivos policiales durante la tarde.

Los antidisturbios realizan varias cargas

Los Mossos d'Esquadra han realizado distintas cargas para tratar de controlar a los grupos concentrados y sacarlos de la plaza. Los agentes antidisturbios se han desplazado a pie mientras los furgones policiales se movían alrededor del espacio para intervenir en los puntos donde se registraban los incidentes.

Tras la extinción de uno de los incendios por parte de los Bomberos, la policía ha continuado con pequeñas cargas para dispersar a los activistas. Pese a estas actuaciones, los participantes han vuelto a provocar daños en la zona.

Uno de los nuevos incidentes ha afectado a la terraza del bar Zúrich, parte de la cual ha sido incendiada. También se han registrado nuevos incendios de papeleras, según la información facilitada por Europa Press.

La presencia policial se ha extendido por el entorno de la plaza, donde un helicóptero ha sobrevolado la zona durante los disturbios.

Los comercios protegen sus escaparates

La situación ha llevado a algunos establecimientos comerciales a adoptar medidas preventivas ante los daños registrados en la vía pública. Tiendas como Zara han protegido sus escaparates y las entradas de sus locales para evitar posibles desperfectos durante los incidentes.

Al mismo tiempo, los agentes han pedido a los turistas que abandonaran la plaza, mientras los efectivos policiales trataban de controlar los movimientos de los grupos concentrados.

La sucesión de incendios, la destrucción de mobiliario urbano y las cargas policiales han alterado la actividad habitual en uno de los principales espacios públicos del centro de Barcelona.

La acampada por la vivienda continúa en la plaza

En el círculo central de la plaza de Cataluña se mantiene una acampada vinculada a las reivindicaciones por la vivienda. Según la información difundida durante la tarde, poco antes de las 18:30 horas esta concentración no se había visto afectada por las cargas policiales.

La acampada ha continuado mientras los Mossos intervenían en otros puntos de la plaza para controlar los disturbios y dispersar a los activistas que estaban provocando daños.

La coincidencia de ambas situaciones ha dejado, por un lado, la acampada por la vivienda en el espacio central y, por otro, las intervenciones policiales frente a los grupos implicados en los incidentes.

El dispositivo de los Mossos d'Esquadra ha seguido desplegado en la plaza durante la tarde, con furgones policiales, agentes antidisturbios y apoyo aéreo mediante un helicóptero.