Las imágenes que dejan los disturbios en el centro de Barcelona: comercios cerrados, saqueos y barricadas en llamas

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Contenedores y mobiliario urbano arden en el centro de Barcelona

Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Cataluña de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra. Los disturbios han dejado imágenes de contenedores y mobiliario urbano incendiados en los alrededores de la plaza.