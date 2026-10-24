Las imágenes que dejan los disturbios en el centro de Barcelona: comercios cerrados, saqueos y barricadas en llamas
Los enfrentamientos con los Mossos, los incendios y los actos vandálicos han dejado destrozos en las calles y obligado a cerrar tiendas en pleno centro de Barcelona.
Contenedores y mobiliario urbano arden en el centro de Barcelona
Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Cataluña de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra. Los disturbios han dejado imágenes de contenedores y mobiliario urbano incendiados en los alrededores de la plaza.
Barricadas con contenedores, papeleras y motos en la plaza de Cataluña
Los manifestantes han levantado una barricada con pequeños contenedores, papeleras y motocicletas en la confluencia de la calle Bergara con la plaza de Cataluña.
Los Bomberos intervienen para apagar los incendios
Los efectivos de Bomberos han tenido que extinguir varios fuegos provocados durante los altercados, que han afectado a mobiliario urbano y otros elementos de la vía pública.
Amplio despliegue de los Mossos en el centro de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han desplegado numerosos efectivos en la plaza de Cataluña para controlar los disturbios y dispersar a los grupos violentos.
Los antidisturbios cargan contra los manifestantes
Los agentes han realizado varias cargas durante los enfrentamientos con los participantes en la protesta, muchos de ellos encapuchados y vestidos de negro.
Destrozos en las marquesinas de las paradas de autobús
Los disturbios han provocado daños en varias marquesinas de autobús de los alrededores de la plaza de Cataluña, donde los manifestantes han roto los cristales.
Los comercios blindan sus escaparates ante los disturbios
Varios establecimientos del centro de Barcelona han protegido sus escaparates y entradas ante el riesgo de nuevos actos vandálicos.
Saqueos a tiendas
El Corte Inglés de la plaza de Cataluña ha cerrado ante los disturbios, mientras numerosos clientes permanecían en su interior. Los manifestantes han saqueado varias tiendas, destrozando todo el mobiliario que veían a su paso.
Los disturbios obligan a cortar calles en el centro de Barcelona
Los incidentes han provocado cortes de circulación en el entorno de la plaza de Cataluña, incluida la Rambla de Cataluña, mientras los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana piden a la población que evite la zona.
Los Mossos piden evitar la plaza de Cataluña
La policía catalana ha recomendado a los ciudadanos que no se acerquen a la plaza de Cataluña ni a sus inmediaciones mientras continúan los disturbios y las actuaciones policiales.