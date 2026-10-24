Los disturbios en Barcelona obligan a cerrar El Corte Inglés y proteger los escaparates ante los saqueos

Los disturbios registrados este sábado en el centro de Barcelona han obligado a numerosos comercios a cerrar sus puertas y proteger sus instalaciones ante el riesgo de saqueos y nuevos actos vandálicos.

La situación ha afectado especialmente a los establecimientos situados en los alrededores de la plaza de Cataluña y el paseo de Gracia, donde varios grupos de manifestantes han provocado destrozos durante los enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra.

Uno de los establecimientos afectados ha sido El Corte Inglés de la plaza de Cataluña, que ha cerrado sus puertas ante los incidentes. Según la información difundida por 3CatInfo, numerosos clientes han quedado atrapados en el interior del centro comercial durante el cierre, en medio de la situación de inseguridad generada por los disturbios, que intentan imitar a las protestas estudiantiles de Francia.

Centres comercials i botigues de plaça Catalunya de Barcelona han tancat portes pels incidents a l'exterior en una protesta "contra el sistema" convocada per xarxes. Imatges de l'interior d'El Corte Inglés, amb els clients esperant poder sortir a fora https://t.co/NQZAd0sIAF pic.twitter.com/E1BSgUKPEw — 3CatInfo (@3CatInfo) October 24, 2026

La medida también ha afectado a diferentes establecimientos del paseo de Gracia, donde numerosos comercios han bajado las persianas para evitar posibles daños. Algunos negocios han reforzado las entradas y los escaparates con paneles de conglomerado, mientras los trabajadores retiraban productos expuestos para protegerlos ante posibles actos vandálicos.

Passeig de Gracia en Barcelona a las 19:00… rabia, impotencia… esto ni es normal ni debemos acostumbrarnos.

Estamos en el precipicio y hemos ido andando a él alegremente. pic.twitter.com/CMBQBEktY3 — Laura Urquizu Barasoain (@Lurquizu) October 24, 2026

Entre los establecimientos que han adoptado medidas preventivas figura la tienda de Apple, cuyos empleados han retirado el material expuesto en el local. La decisión se ha producido en un contexto de tensión en las calles del centro de Barcelona, con presencia de antidisturbios y grupos de manifestantes que se han dispersado por los alrededores de la plaza de Cataluña.

Saqueos en tiendas de telefonía, electrónica, moda y joyería

Los incidentes no se han limitado a los cierres preventivos. También se han registrado saqueos en algunos comercios de telefonía y electrónica, así como pillajes en establecimientos de moda y joyería, según la información publicada por 3CatInfo.

La protesta "contra el sistema" al centre de Barcelona s'estén a la Ronda Universitat. Imatges de l'atac a una botiga de tecnologia https://t.co/NQZAd0sIAF pic.twitter.com/swSm6Cxuif — 3CatInfo (@3CatInfo) October 24, 2026

Además, algunos negocios de restauración han sufrido actos vandálicos. Los daños en los locales se han producido durante una tarde marcada por los incendios de contenedores, mobiliario urbano y vehículos, así como por los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de los Mossos d'Esquadra.

No són manifestants, són delinquents. El saqueig no és protesta. Res d'això té a veure amb el cost de la vida. pic.twitter.com/uOmB6bhUdp — Jordi Aragonès (@jordiaragonesm) October 24, 2026

La situación ha llevado a las fuerzas policiales a recomendar a la población que no se acerque a la plaza de Cataluña ni a sus inmediaciones. La Guardia Urbana de Barcelona también ha difundido esta recomendación ante la persistencia de los incidentes.

Los Mossos mantienen el dispositivo policial

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo para controlar los disturbios y dispersar a los grupos violentos. Algunos manifestantes han levantado barricadas con elementos del mobiliario urbano, han lanzado piedras contra los agentes y han incendiado contenedores y otros objetos en la vía pública.

Los Bomberos de Barcelona han intervenido para apagar distintos fuegos, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. La Rambla de Cataluña también ha quedado cortada durante los incidentes.

La protesta había sido convocada a través de las redes sociales bajo consignas contra el sistema y en defensa de la lucha estudiantil.