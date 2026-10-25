Disturbios en Barcelona: 128 detenidos, 23 comercios vandalizados y una noche de incendios y saqueos

Un centenar de personas han sido detenidas en Barcelona durante los disturbios registrados este sábado en el centro de la ciudad, tras una concentración no autorizada convocada a través de las redes sociales. Según el balance comunicado por las autoridades catalanas, una cuarta parte de los arrestados son menores de edad. Los incidentes comenzaron por la tarde en la plaza de Cataluña y se extendieron por calles comerciales del centro, con daños en establecimientos y mobiliario urbano. Además, 14 agentes de los Mossos d'Esquadra han quedado heridos, 4 de ellos de gravedad.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalidad, Núria Parlon, comparecieron juntos durante la noche para condenar los hechos y anunciar medidas judiciales. Ambos desvincularon los disturbios de otras movilizaciones pacíficas y defendieron que los responsables tendrán que responder por los daños ocasionados.

La concentración comenzó alrededor de las 18:00 horas en la plaza de Cataluña, después de una convocatoria difundida por redes sociales. Durante la tarde, grupos de jóvenes protagonizaron altercados que obligaron a desplegar a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Urbana de Barcelona.

Según el balance ofrecido por Collboni y Parlon, unas 500 personas participaron en los incidentes y alrededor de 23 comercios sufrieron actos vandálicos. Los daños afectaron a establecimientos de distintas zonas comerciales del centro, mientras que los disturbios también alcanzaron el mobiliario urbano.

Los enfrentamientos se prolongaron durante varias horas. Los agentes intervinieron para dispersar a los grupos que causaban destrozos y trataron de impedir nuevos ataques contra los comercios. Algunos participantes lanzaron objetos contundentes contra los policías, que respondieron con intervenciones antidisturbios.

La actuación policial se extendió por las calles próximas a la plaza de Cataluña, donde los grupos se fueron dispersando. Durante la noche, las autoridades mantenían activo el dispositivo y no descartaban nuevas detenciones.

72 son menores de edad

Uno de los datos destacados del balance policial es la presencia de menores entre los detenidos. Aproximadamente, 72 de los detenidos no había cumplido los 18 años.

De los detenidos, 122 son hombres y 6 mujeres. Además, dos de las personas detenidas tenían antecedentes por desórdenes públicos.

Collboni advirtió de que el Ayuntamiento de Barcelona se personará judicialmente contra los responsables de los altercados. El alcalde también anunció que se exigirán las responsabilidades que correspondan por los daños materiales, incluidas las que legalmente puedan afectar a los progenitores de los menores implicados.

"No quedará impune", afirmó el alcalde al referirse a los incidentes. Collboni insistió en que el consistorio llegará hasta el final para reclamar responsabilidades judiciales y patrimoniales.

Por su parte, Parlon respaldó la actuación policial y señaló que el operativo continuaría durante la noche. La consejera agradeció el trabajo de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y los Bomberos, que participaron en las actuaciones derivadas de los altercados.

La responsable de Interior defendió que el derecho de manifestación no ampara los actos violentos ni los ataques contra establecimientos y bienes públicos. También dejó abierta la posibilidad de que se produjeran más arrestos a medida que avanzara la investigación.

Daños en comercios y mobiliario urbano

Los incidentes afectaron a distintas calles comerciales del centro de Barcelona. Los grupos violentos provocaron destrozos en establecimientos y mobiliario urbano, mientras que varios puntos de la zona registraron incendios. De hecho, se registraron 33 intervenciones para apagar incendios de elementos urbanos como contenedores y papeleras

La intervención de los cuerpos policiales buscó contener los altercados y proteger los negocios. Algunos comercios cerraron sus puertas o bajaron las persianas ante el riesgo de nuevos ataques.

El alcalde aseguró que el Ayuntamiento prestará apoyo a los establecimientos afectados. Durante la noche, Collboni mantuvo contactos con representantes del sector comercial para abordar las consecuencias de los disturbios.

La preocupación por los daños a los negocios ocupó parte de la comparecencia conjunta de los responsables municipales y autonómicos. Ambos defendieron la necesidad de identificar a los autores y reclamar las responsabilidades correspondientes.

El dispositivo policial también contó con la participación de los servicios de emergencia para atender las incidencias provocadas por los incendios y los destrozos. Las autoridades mantuvieron la vigilancia en las calles próximas a la plaza de Cataluña mientras los grupos se dispersaban.

Los agentes abrieron 68 actas administrativas por decomiso de armas blancas, espráis, pasamontañas, pirotecnia y piedras, entre otros elementos.

Collboni y Parlon desvinculan los altercados de las protestas pacíficas

Tanto el alcalde como la consejera de Interior insistieron en distinguir los disturbios de las movilizaciones que se desarrollan de forma pacífica en Barcelona.

Collboni señaló que las protestas relacionadas con el derecho a la vivienda y otras reivindicaciones legítimas no guardan relación con los hechos registrados el sábado. El alcalde defendió que las concentraciones pacíficas deben diferenciarse de los actos de vandalismo.

Parlon sostuvo que la Generalidad no tolerará movilizaciones que deriven en ataques contra ciudadanos, comercios o agentes de policía. La consejera también defendió el trabajo de los cuerpos de seguridad durante una intervención que se prolongó hasta la noche.

Por su parte, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, condenó igualmente los altercados. En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que la violencia no tiene cabida en Cataluña y distinguió entre el derecho a protestar y las agresiones o los destrozos.

Illa también expresó su agradecimiento a los Mossos d'Esquadra por su labor de protección de la ciudadanía y de los establecimientos comerciales, y advirtió de que los responsables deberán asumir las consecuencias de sus actos.

La convocatoria, difundida por redes sociales

La protesta se organizó a través de las redes sociales y se desarrolló bajo el lema 'Institut Indignats'. La convocatoria se produce en un contexto de movilizaciones estudiantiles en varias ciudades europeas, especialmente en Francia. Collboni relacionó los altercados con convocatorias que se están produciendo en Europa.

Por el momento, la investigación deberá determinar la participación de los detenidos en los distintos episodios y las responsabilidades individuales que puedan derivarse.

Las autoridades catalanas mantienen su compromiso de actuar judicialmente contra los responsables y de reclamar las indemnizaciones que correspondan por los daños ocasionados.