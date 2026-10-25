Los "niños de negro" saquean Barcelona: Error de cálculo de los Mossos y menores muy salvajes

"Blocus" es el nombre del grupo anónimo que según los indicios recabados hasta el momento por los Mossos d'Esquadra convocó y dirigió los graves disturbios registrados ayer en Barcelona. El balance provisional es el de quince agentes heridos, cuatro de ellos de cierta gravedad, 128 detenidos (72 menores y sólo dos con antecedentes por desórdenes públicos), casi quinientos identificados, 23 comercios saqueados, incendios y multitud de destrozos en paradas de autobús y demás elementos del mobiliario urbano.

Los grupos de Tik Tok en los que se prendió la mecha empleaban la misma excusa que el movimiento francés "Lycées Indignés". Reclamaban en sus llamados "más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente y una educación de calidad" y animaban a protestar como en Francia. Esas cuentas en la red social china incluían un código QR para que adolescentes y jóvenes se unieran a grupos de Whatsapp y Telegram en los que se proporcionaban instrucciones como vestir de negro con capuchas y pasamontañas y portar material pirotécnico para enfrentarse a la policía.

Los Mossos d'Esquadra habían detectado y monitorizado algunas de estas cuentas a mediados de semana. Los llamamientos animaban a protestar en más ciudades como Madrid y Gerona, pero sólo en Barcelona cuajó una convocatoria que por su violencia sorprendió y desbordó a los Mossos. La cita se fijó a las 18:00 horas en la plaza de Cataluña de Barcelona y no había un recorrido definido.

420 policías movilizados

Los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona hicieron frente a los manifestantes con 295 agentes autonómicos y 125 policías locales, un número insuficiente ante la violencia y determinación de los adolescentes y jóvenes que sembraron el caos y el pánico en una zona comercial especialmente concurrida un sábado por la tarde por barceloneses y turistas.

Las personas que han ocupado la plaza de Cataluña con tiendas de campaña desde finales de septiembre en protesta por la crisis de la vivienda se mantuvieron al margen de los incidentes e impidieron que los encapuchados de negro utilizaran el campamento como refugio.

Caos en Barcelona: radicales encapuchados levantan barricadas y queman mobiliario urbano pic.twitter.com/ck59W6PhwA — Libertad Digital (@libertaddigital) October 24, 2026

Tanto el Ayuntamiento como la Generalitat tratan de paliar la imprevisión de los Mossos y la ineficaz respuesta policial con mensajes de dureza. Tanto el alcalde, el socialista Jaume Collboni, como el también socialista presidente de la Generalidad, Salvador Illa, han asegurado que buscarán a los padres de los menores detenidos para que hagan frente al coste económico de los disturbios. En un mitin en Tarragona Illa ha declarado que los demócratas "no nos dedicamos a destrozar el espacio público y no nos tapamos la cara". También ha advertido a los padres de los menores que "no permitiremos impunidades".

Reacciones políticas

Collboni, por su parte, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará en las causas judiciales que se abran por los graves altercados del sábado y ha prometido ayudas a los negocios afectados. En relación a esas palabras, el Gremio de Restauración de Barcelona denuncia la insuficiente respuesta policial y que no fueran avisados de que se iba a producir una protesta de la que los Mossos tenían conocimiento previo. Además, reclaman que tanto la Generalidad como el Ayuntamiento se hagan cargo de los destrozos en los establecimientos privados y adelante el dinero para los arreglos.

La candidata de Junts Míriam Nogueras se ha mostrado escandalizada diciendo que "Cataluña no es Francia ni queremos que lo sea". La portavoz del PP Lorena Roldán ha exigido comparecencias en el parlamento autonómico y el portavoz de Vox Joan Garriga ha pedido el dato del número de extranjeros detenidos.

El día después

Este domingo por la mañana operarios municipales y privados trataban de rehacer los desperfectos en la vía pública y en los comercios. La gran tienda de la marca de la manzana estaba completamente vacía. Unos carteles en español, catalán e inglés anunciaban: "Cerrado por motivos excepcionales. Disculpen las molestias". El público paseaba por la zona y fotografiaba con sus móviles los destrozos aún visibles en los comercios de las principales arterias comerciales de la ciudad. Mientras tanto, los Mossos tratan de desentrañar quién se esconde detrás del nombre "Blocus" y quién está detrás de unos disturbios protagonizados unos adolescentes y jóvenes vestidos de negro.