Un autobús cae por un terraplén de 20 metros en Barcelona y deja 80 heridos, 22 de ellos graves

Al menos ochenta personas han resultado heridas este domingo por la tarde tras registrarse un aparatoso accidente de tráfico en la carretera BV-5114, a la altura del municipio barcelonés de Fogars de Montclús. El siniestro ha ocurrido alrededor de las 17:30 horas, cuando un autocar de la línea de pasajeros Sagalés ha colisionado contra un turismo y se ha despeñado posteriormente por un talud de unos veinte metros de altura.

Según la información facilitada por el Sistema de Emergencias Médicas, los profesionales sanitarios desplazados hasta el lugar del sucesos por el momento han atendido a 83 personas, de las cuales 58 están heridas leves, 18 en estado menos grave y cuatro en estado grave, según ha informado SEM en su última actualización.

🔴 Informació preliminar accident a Fogars de Montclús, BV-5114 (Actualització 19h): Per un accident d'autobús, el SEM ha activat 23 ambulàncies, 2 helicòpters medicalitzats, 3 equips conjunts SEM-@bomberscat , 3 equips de suport psicològic del SEM i ha atès a 83 persones fins… — SEM. Generalitat (@semgencat) October 25, 2026

Tras precipitarse por el terraplén, algunos de los ocupantes han logrado abandonar el autobús por su propio pie y han ascendido por la pendiente hasta la calzada, mientras que otros han quedado atrapados en el interior y han tenido que ser rescatados y evacuados.

La magnitud del accidente ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias compuesto por quince ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos mixtos de sanitarios y efectivos de los Bomberos de la Generalidad. Entre los más de veinte profesionales desplegados por el cuerpo de bomberos figuran especialistas en rescates de montaña pertenecientes al Grupo de Actuaciones Especiales.

A Fogars de Montclús, 30 dotacions #Bomberscat seguim treballant en l'accident de l'autobús precipitat pel voral de la BV-5114 (avís 16.43 h). Hem pujat per terra i amb helicòpter la gent que quedava al talús i seguim amb el triatge de ferits assistint @semgencat pic.twitter.com/minNJUvTjn — Bombers (@bomberscat) October 25, 2026

Para facilitar la intervención de los vehículos de emergencia y las labores de rescate, los Mossos d'Esquadra han cortado totalmente la circulación de la carretera BV-5114 en ambos sentidos a la altura del punto kilométrico 18,4. Por su parte, Protección Civil de la Generalidad ha activado en fase de alerta el plan de emergencias por accidentes en transportes de viajeros, mientras que el servicio del teléfono 112 ha registrado más de veinticinco llamadas de ciudadanos alertando del siniestro durante los primeros instantes. Las causas que han provocado la colisión se desconocen por el momento y están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.