Los graves saqueos registrados en el centro de Barcelona han provocado una profunda indignación entre los vecinos, que denuncian la falta de previsión de las autoridades catalanas y la actuación de grupos marroquíes que, según sus testimonios, llevaban días organizándose a través de las redes sociales.

Josep Andreu, vecino del Raval y presentador de Gran Via Conection, ha relatado a Libertad Digital que los incidentes se prolongaron hasta bien entrada la madrugada. "Hasta las tres o las cuatro de la madrugada. Te asomabas al balcón y veías pasar a todos los marroquíes del barrio", asegura que, según su testimonio, observó desde su vivienda.

"Todos con paquetes, como si hubieran venido los Reyes Magos. Una salvajada", añade. El vecino explica que uno de sus amigos, propietario de una parada de flores habitualmente situada en La Rambla y trasladada provisionalmente a la plaza de Cataluña por las obras, sufrió importantes destrozos. "Le han destrozado la parada, pero destrozada. Solo han ido a hacer daño, a saquear y a robar todo lo que han podido y más", denuncia.

El residente también carga contra la actuación de las administraciones, a las que acusa de haber permitido que la situación se descontrolara pese a las advertencias que, según sostiene, circulaban desde hacía tiempo por internet. "Les han dejado hacer. Hace tiempo que se veía venir, con lo que está pasando en Francia, en Bélgica o en Italia. Aquí llevaban mucho tiempo anunciándolo en redes sociales", afirma. En este sentido, critica que no se reforzara el dispositivo de seguridad con efectivos de la Policía Nacional y asegura que los Mossos d'Esquadra se vieron desbordados. "Han robado lo que han querido y más", lamenta.

Sus críticas también se dirigen al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al que reprocha haber anunciado una respuesta contundente después de los altercados. "Ahora sale el alcalde con dureza cuando sabían de sobra lo que iba a pasar. Es una dejación total y absoluta de las administraciones", sostiene. El vecino también denuncia la poca mano dura que habrá con los arrestados: "A los que han detenido, ¿qué les van a hacer? Si ya sabemos lo que va a pasar. Ha sido muy bestia".

"No ha habido ninguna reivindicación, solo saqueos y caos"

Insiste en que los disturbios no respondieron a ninguna protesta política o social concreta, sino que tuvieron como principal objetivo el saqueo de establecimientos comerciales. "Se ha ido de las manos. Básicamente, no ha habido ningún tipo de reivindicación, solo saqueos y caos en general", asegura. A su juicio, los incidentes presentan similitudes con episodios de violencia callejera registrados en otros países europeos, aunque considera que existe una diferencia fundamental: "Aquí no ha habido detrás una reivindicación con la que puedan escudarse para decir que han sido unas manifestaciones más o menos reivindicativas".

Caos en Barcelona: radicales encapuchados levantan barricadas y queman mobiliario urbano pic.twitter.com/ck59W6PhwA — Libertad Digital (@libertaddigital) October 24, 2026

El testigo sostiene, además, que los asaltos a los establecimientos no fueron improvisados, sino que respondieron a una planificación previa. "Lo de los saqueos estaba organizado. Han ido a los comercios que sabían que podían asaltar con cierta rapidez, a los negocios que tenían cristaleras, y han entrado por ellas", explica. Entre los establecimientos afectados menciona tiendas de tecnología y joyería, así como locales de Pandora y MediaMarkt. "Sabían dónde iban y a por lo que iban. Estaba todo organizado de antes", afirma.

Según su relato, horas antes del estallido de los disturbios ya se habían detectado grupos de jóvenes en las inmediaciones de la plaza de Cataluña. "Había grupos rondando por la plaza de Cataluña, vestidos de negro y con pasamontañas. Estaba clarísimo lo que iba a pasar", asegura. El testigo habla de grupos de entre 15 y 20 personas que se distribuían por distintas zonas y que, en su opinión, actuaban de forma coordinada mediante las redes sociales. También destaca que la mayoría de marroquíes detenidos eran menas.

"El Raval es una olla a presión"

Los testimonios también describen la situación vivida durante la madrugada en el barrio del Raval, uno de los puntos desde los que algunos vecinos siguieron los incidentes y que, según definen, se ha convertido en "Gaza", en referencia a la presencia de banderas palestinas y a lo que considera la consolidación de determinadas redes de influencia política en el barrio.

Manifestantes encapuchados saquean comercios de Barcelona pic.twitter.com/7kXIgotqGx — Libertad Digital (@libertaddigital) October 24, 2026

"Llevamos mucho tiempo con una olla a presión que va a ser muy, muy difícil de enderezar", advierte. En su opinión, los incidentes podrían anticipar nuevos episodios de caos si se produce un cambio de Gobierno en España. El testigo sostiene que, si PP y Vox llegan al poder, "no va a haber un día tranquilo" y este tipo de altercados podrían convertirse, según su pronóstico, en "el pan de cada día". "Nos están preparando para lo que ya vemos en el resto de Europa. Vamos a un choque de civilizaciones y aquí alguien tiene que tomar decisiones o esto va a acabar muy, pero que muy mal", concluye.