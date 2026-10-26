Albiol: "La inmensa mayoría de los que ocupan una vivienda no son personas vulnerables"

Hace una semana el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, presentó en Cataluña al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, como número 1 de la lista de los populares por Barcelona y como responsable de la política antiokupación del partido.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Xavier García Albiol ha comentado cómo será la ofensiva de los populares contra la okupación ilegal si llegan al Gobierno después de las elecciones del 29N y otras cuestiones sucedidas en Cataluña como los saqueos del pasado fin de semana en Barcelona. Sobre esta última cuestión, Albiol cree que "no solo hay un motivo, hay varios", pero "destacaría dos".

"El primero, la permisividad no tan solo de Colau durante muchos años, sino del propio gobierno de la Generalidad de Cataluña que veía y que hasta cierto punto sigue viendo con una cierta simpatía estos movimientos que ellos llaman alternativos, estos movimientos que son en defensa o en reclamación de unos derechos teóricamente sociales, como pueda ser la vivienda, como puede ser mejora de calidad de vida, cosa que es totalmente falsa. Por tanto, tenemos por un lado la simpatía por parte de las principales instituciones de Cataluña", ha explicado el alcalde de Badalona.

Xavier García Albiol ha añadido que "después hay que hablar muy claro" de que "la mitad de los detenidos de este fin de semana en Barcelona son menores de edad y muchos de ellos son o inmigrantes del Magreb o de segunda generación". En este sentido, ha destacado que "estamos hablando también de un grave problema de integración, un grave problema de personas que han venido a nuestro país con una cultura y unas costumbres totalmente distintas y que nadie les ha exigido un proceso de adaptación a Occidente, a Europa".

"Exactamente igual que está sucediendo en Francia aquí son una de las partes más activas de estos actos de vandalismo", ha apuntado el número 1 de Barcelona por el PP para el 29N. Albiol ha matizado que "no son actos de vandalismo yo creo que estamos llegando a lo que ahora se llama una guerra híbrida". Es decir, "actuaciones coordinadas bajo una excusa social, pero que lo único que llevan en el fondo es un movimiento de destrucción de la sociedad".

Sobre la reacción de la izquierda a los disturbios en Barcelona ha dicho que "es la muestra más evidente, ya no que están alejados de la realidad, que lo es, sino de un comportamiento, yo diría que incluso mezquino, de no querer reconocer y sobre todo, de no querer afrontar una realidad que nos está castigando. Y que nos está castigando especialmente a Barcelona, a Cataluña, que es este tipo de delincuencia organizada".

"Por tanto, que Rufián, que Junqueras, hagan este tipo de comentarios, pues a mí con sinceridad no me extraña, pero sí que me produce indignación. Como me produce indignación también, que los incidentes se produjeron el pasado sábado por la noche, que ya han pasado casi 48 horas y que Pedro Sánchez no ha tenido ni una sola palabra de apoyo, ya no a la Policía, los Mossos o a la Policía Local, sino a los comerciantes y a los vecinos de Barcelona", ha dicho Albiol. El alcalde de Badalona ha añadido que a Sánchez "se le llena la boca de decir que es defensor de la paz en el mundo y que trabaja por la paz en el mundo y, en cambio, cuando hay una semiguerra en la segunda ciudad más grande de España, la respuesta es callarse y mirar hacia otro lado. Es indignante".

La Ley del PP contra la okupación ilegal

El número 1 por Barcelona en la lista del PP para las elecciones del próximo 29 de noviembre ha dicho que él ha luchado contra la ocupación ilegal "llegando al límite de lo que permite la ley". Xavier García Albiol ha explicado que "en estos momentos en España tenemos una legislación que protege, casi diría que más, al ocupante, que no al propietario o a los vecinos que sufren las consecuencias de delincuencia e incivismo, que en la inmensa mayoría de casos provoca la ocupación ilegal".

"Nosotros fuimos el primer ayuntamiento de España que creamos la concejalía para luchar contra la okupación ilegal. Y lo que sí que hacemos es, a través de una actitud decidida, llegar al límite de la legalidad para forzar que aquellas personas que intentan ocupar un piso, pues no se salgan con la suya. Y esto nos ha permitido que más de la mitad de los intentos de ocupación que se producen en mi ciudad queden abortadas. Cosa que yo creo que es un buen dato", ha contado Albiol.

El alcalde de Badalona ha señalado que "a partir de aquí, es evidente y no nos vamos a engañar, que cuando conseguimos evitar una okupación automáticamente o cuando una persona desde un punto de vista de un trámite jurídico es cuando uno okupa, es desocupado a través de un trámite jurídico de muchos años, lo que acaba provocando es que sale por una puerta y se puede meter en la puerta de al lado y volvemos a empezar". "Esta es la realidad en estos momentos en nuestro país y a partir de ahí pues Núñez Feijóo a mí me ha encargado de decir, oye, vamos a ver, tú vas a ser el responsable de coordinar esta ley que tiene que dar respuesta al sentido común", ha contado.

"Y es que un tipo no se te puede meter en tu casa o en un local y que automáticamente, porque dicen que ha pasado 24 horas y que ha consolidado, que ya lleva ahí un tiempo, pues pasa a tener más derechos que el propietario. Pero es que esto no es una frase hecha, es que es una realidad. Y que sufrimos especialmente en Cataluña", ha apuntado Albiol.

El número 1 por Barcelona para el 29N ha destacado que "en Cataluña es el lugar donde se producen más del 40% del total de okupaciones de España. O sea, de cada 10 ocupaciones ilegales que hay en España, cuatro se produce en Cataluña. Y esto es fruto de la política buenista de Colau y compañía que han permitido y que han legitimado que cualquier persona pueda ocupar de manera ilegal".

"Y después también hay una cuestión, que es un discurso que yo estoy intentando desmontar, porque es el que obedece a la realidad que yo conozco desde hace muchos años: La inmensa mayoría de las personas que ocupan una vivienda no son personas vulnerables. No son personas que no hayan podido seguir pagando la hipoteca o el alquiler. Estos casos son casos muy puntuales. La inmensa mayoría de las personas que ocupan un piso o que ocupan un inmueble son personas que viven de la ocupación. Son personas que han convertido la ocupación en un modus vivendi o forman parte de mafias como me pasó este fin de semana también en la ciudad de Badalona y que pudimos, que pudimos abortar. Y aquí se tiene que actuar con contundencia, con todo el peso de la legalidad, pero esta gente en 48 horas tiene que ir a la calle como ocurre en el resto de países de Europa civilizados", ha explicado García Albiol.

El alcalde de Badalona ha señalado que "las leyes lo que se tienen es que cumplir y lo primero que tienen que cumplir es la Policía y los jueces y ahí yo no creo que haya ningún tipo de problema". Ha dicho que ya están "trabajando" en "materializar esa ley" contra la okupación ilegal y ha recordado que el PP presentó "una propuesta en el Congreso de los Diputados que la Mesa del Congreso, con mayoría socialista y de sus socios, ha tenido bloqueada durante mucho tiempo. Y es un muy buen documento. Es una buena propuesta que ya señala el camino".

"Evidentemente, que el camino tiene que ser la reforma de varias leyes que hacen referencia de manera directa o indirecta al tema de la ocupación o al tema de la vivienda. Desde el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Viviendas son, por ejemplo, una buena muestra. Pero señalar que necesariamente tiene que pasar a una reforma legal para que tenga rango de ley, y, por tanto, pueda obligar", ha señalado Albiol.

Justificación de la okupación

El número 1 por Barcelona del PP para el 29N ha dicho que "sí que hay una cuestión" respecto a la okupación que no se habla mucho que es que "la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos viendo estupefactos lo que ocurre con el tema de la ocupación, con el tema de la delincuencia organizada, pero aún existe una parte de la población que lo ve con una cierta justificación". "Esa es la realidad y es una cuestión que también preocupa. Por suerte, la inmensa mayoría, y ya no es una cuestión ni de derechas, ni de izquierdas, piensa lo que estamos planteando en este momento. Pero sí que es cierto que en el caso especialmente de Cataluña, que es el que yo conozco más, pues aún hay una parte de gente que lo ve, que lo ve con una cierta simpatía", ha destacado.

Cree que "el gran laboratorio, el nido, donde se empiezan a organizar estos movimientos antisistema, por llamarlo de alguna manera, son movimientos de delincuencia organizada, es Cataluña, por la permisividad, no tan solo, de Ada Colau, sino por los gobiernos de la Generalidad que hemos tenido en los últimos años que han actuado de la misma manera".

Albiol ha añadido que "es evidente que en Cataluña hay una parte de la gente que tiene esa visión paternalista de estos movimientos. Pero yo que lo he sufrido en primera persona, por ejemplo hace menos de un año, una campaña cuando llevé a cabo una desocupación conflictiva de 400 inmigrantes en situación irregular. Los cuales la mayoría eran personas conflictivas. Pues bueno, yo sufrí una campaña de presión y de desprestigio mediático, que no social, porque una cosa es lo que decían los medios de comunicación y otra lo que decían los vecinos de la calle, que es lo que a mí me importa. Pues eso ocurrió en Cataluña, evidentemente, pero también ocurrió en el resto de España, en muchos medios de comunicación nacionales".

Sobre esta cuestión ha dicho que "¿Es un problema del seguidismo de la política bienqueda en determinados medios aquí en Cataluña? Pues sí, es cierto, pero también se produce en el resto de España. Pero por suerte, la sociedad española, la sociedad catalana, cada vez está dando muestras de inconformismo ante este relato paternalista de los alborotadores, de los delincuentes, de los okupas y esto está provocando una cierta reacción". El alcalde de Badalona espera que "acabe afrontando la realidad, porque en muchas ocasiones los medios de comunicación van con un discurso que nada tiene que ver con lo que piensa, ya no la mayoría de la población, sino en muchas ocasiones la mayoría de las propias personas que los siguen. Por tanto, yo creo que poco a poco, viendo lo que está ocurriendo, creo y espero que esté cambiando".