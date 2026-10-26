Albiol: "Rufián es un personaje muy singular, es un vividor de la política"

En las elecciones generales que se celebrarán dentro de poco más de un mes el PP contará por Barcelona como cabeza de lista al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al que el líder nacional de los populares y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado de la política antiokupación del Ejecutivo que salga de esos comicios.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Xavier García Albiol también ha hablado de otras cuestiones además de la okupación ilegal o los disturbios de este pasado fin de semana en Barcelona. Ha hablado de cómo los golpistas catalanes del 1-O de 2017 volverán a Cataluña, del acuerdo con Vox para el Senado el 29N y de uno de sus rivales en esas elecciones en Barcelona, el cabeza de lista por ERC, Gabriel Rufián.

Sobre Gabriel Rufián ha dicho que le "parece un personaje muy singular y no precisamente en positivo". Cree que "es un vividor de la política, una persona que en un momento dado le surgió la oportunidad de defender el independentismo, porque esto era un modus de vida, y ahora defiende lo que le conviene para seguir montado en la noria. Por tanto, para mí tiene muy poca credibilidad". Ha recordado que "se presentó a la alcaldía en las últimas elecciones del año 2023. O sea, ahora, no cuando empezaba y salió y salió rebotado. O sea, vamos, sacó un resultado lamentable".

De los golpistas en la calle al acuerdo con Vox

En cuanto al regreso de los golpistas del 1-O a España, Xavier García Albiol ha dicho que siente "mucha tristeza porque se pone en evidencia que aquellos que llevaron a cabo una actitud de dividir, de romper nuestro país, al final por un puñado de votos de Pedro Sánchez no han tenido las consecuencias que en este caso marcó el propio Tribunal Supremo".

"Ya no es una voluntad política, es una decisión del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. Pero al igual que nosotros criticamos al Partido Socialista o a los independentistas cuando intentan desacreditar una decisión judicial que no les gusta, a mí no me gusta la decisión judicial, pero no nos corresponde otra actitud que asumirla desde el absoluto rechazo a los argumentos, pero nosotros lo asumimos", ha dicho el alcalde de Badalona.

En este sentido, el líder de la lista del PP por Barcelona para las próximas elecciones generales ha unido este tema con un posible acuerdo con Vox para el Senado. Albiol ha dicho que "hace falta un acuerdo en el Senado, y yo estoy totalmente a favor, con Vox para volver la dignidad y volver el papel que le corresponde a un Tribunal Constitucional que en este momento se ha convertido en la instancia de defensa de los argumentos del Gobierno y de Pedro Sánchez, como ha ocurrido con el tema de la amnistía".

"Yo creo que este acuerdo se tiene que producir. Estoy convencido que ese acuerdo se acabará concretando en las próximas horas si no se ha hecho ya y a partir de aquí, intentar devolver la confianza y la dignidad institucional a una instancia, ya no hablo de Televisión Española, el CIS y tal, tan importante en nuestra estructura de Estado como es el Tribunal Constitucional", ha explicado García Albiol.