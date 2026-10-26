Nuevo agasajo a los golpistas repatriados Puig y Comín en la reunión de la ejecutiva de Junts

Waterloo sigue siendo la capital del nacionalismo catalán que encarna Junts, el partido heredero de Convergencia. Pero por poco tiempo, probablemente hasta después de las elecciones generales y ya no más. Mientras esperan a Carles Puigdemont como un revulsivo, aunque no parece que el expresidente catalán quiera involucrarse en la campaña, los miembros de la ejecutiva del partido han homenajeado en su reunión de este lunes a Lluís Puig y Toni Comín, los dos exconsejeros golpistas que junto a Puigdemont constaban en situación de búsqueda y captura hasta que decayeron las órdenes de detención del Tribunal Supremo pocos días atrás.

Lluís Puig, que fue consejero de Cultura unas pocas semanas, de julio al golpe y la huida, a finales de octubre, regresó la semana pasada y fue objeto de un recibimiento en el Parlamento de Cataluña que recordó los días más ásperos del proceso separatista. Gritos de independencia, soflamas y la apropiación de la cámara por parte del separatismo.

Toni Comín, que fue consejero de Salud por la cuota de ERC, también regresó la semana pasada. Dos veces. La primera tuvo como escenario el Congreso de los Diputados y la Junta Electoral Central, ante la que prometió la Constitución "por el mandato del 1-O". Necesitaba superar ese trámite para poder tomar el acta como eurodiputado. Tras felicitarse y afirmar que España había sido "derrotada", se volvió a Bélgica para regresar este domingo con una performance consistente en cruzar a pie la frontera entre España y Francia por el Coll de Belitres, donde hay un monumento a los exiliados de la Guerra Civil. Lo hizo acompañado por unas decenas de amigos, entre ellos los hermanos Oriol y Oleguer Pujol.

Frío recibimiento

Ni el regreso de Puig ni mucho menos el de Comín (que se marchó siendo de ERC y ha vuelto como eurodiputado de Junts por segunda vez) han suscitado la más mínima muestra de adhesión popular. Pero arropados por las familias, amigos y el partido, no se han privado de hacer declaraciones grandilocuentes, de jurar que lo volverán a hacer y de pavonearse porque han logrado eludir la acción de la justicia durante nueve años.

Este lunes han sido recibidos con aplausos a las puertas de la sede de Junts (en un pasaje del barrio de la Sagrada Familia del que se mudarán en breve al Ensanche izquierdo) por cargos del partido como la candidata al Congreso Míriam Nogueras, el inevitable Josep Rull, presidente del Parlamento catalán, el candidato a la alcaldía Jordi Martí, el diputado autonómico Albert Batet, los diputados en Madrid Pilar Calvo y Josep Maria Cruset y el portavoz Josep Rius, entre otros miembros de la dirección. En el paseíllo de entrada Puig y Comín estaban flanqueados por el secretario general Jordi Turull y la secretaria de Organización, Judith Toronjo.

La ejecutiva se ha celebrado con la novedad de la presencia de Puig y Comín. Puigdemont se ha conectado desde Waterloo, donde ya ha empezado la mudanza.