Se elevan a 7 los heridos graves tras caer un autobús por un talud en Barcelona

Bomberos de Cataluña ha concluido la evacuación de "todos los afectados" que quedaban en el lugar del accidente del autobús de Fogars de Montclús (Barcelona), así como de las personas que esperaban el transporte más adelante en la carretera y que se han visto afectadas por el corte de la BV-5114.

Según han informado los Bomberos a través de un mensaje en la red social X, los equipos de emergencia han realizado tareas de búsqueda en el entorno del vehículo siniestrado con drones, efectivos terrestres y perros de venteo del Grupo Canino de Rescate (GRCR). Las imágenes en redes sociales desde la cuenta oficial de Bomberos de Cataluña muestra la dificultad de las operaciones de rescate:

#Bomberscat seguim a l'escenari de l'accident d'autocar a Fogars de Montclús. Aquesta nit aixecarem drons i farem recerca intensiva al voltant del vehicle per descartar la presència de persones. Més tard, hi entraran els gossos de venteig. Demà, s'aixecarà l'autobús pic.twitter.com/fmygVdvsfz — Bombers (@bomberscat) October 25, 2026

En este sentido, el dispositivo movilizado ha descartado la presencia de personas en un radio de "varias decenas de metros alrededor del autobús", aunque los Bomberos volverán a rastrear la zona este lunes una vez se haya retirado el vehículo accidentado.

A Fogars de Montclús, 30 dotacions #Bomberscat seguim treballant en l'accident de l'autobús precipitat pel voral de la BV-5114 (avís 16.43 h). Hem pujat per terra i amb helicòpter la gent que quedava al talús i seguim amb el triatge de ferits assistint @semgencat pic.twitter.com/minNJUvTjn — Bombers (@bomberscat) October 25, 2026

En declaraciones a los medios, la consellera de Salud del Govern de la Generalidad, Olga Pané, ha elevado a 7 los heridos graves por el siniestro.

Asimismo, el accidente ha provocado otros 18 heridos en estado menos grave y 58 en estado leve. El vehículo está en una zona de muy difícil acceso, tras caer por un talud de 20 metros. después de chocar con un turismo. Las autoridades no descartan que puedan aparecer aún víctimas mortales.