Barcelona acapara los cinco barrios de España con más extranjeros: en el Gótico son casi el 70 %

La población extranjera tiene una presencia especialmente elevada en el centro de Barcelona. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan a cinco barrios de la capital catalana en las primeras posiciones de España por porcentaje de residentes de nacionalidad extranjera. El caso más destacado es el del Barrio Gótico, donde prácticamente siete de cada diez vecinos son extranjeros.

La información procede de la edición de 2026 de los Indicadores Urbanos, que recoge cifras de población correspondientes a 2025. Según esta estadística, el 66,9 % de los habitantes del Gótico tiene nacionalidad extranjera, el porcentaje más elevado entre los barrios analizados.

La situación es similar en las dos zonas en las que se divide estadísticamente El Raval. Tanto en el Raval Norte como en el Raval Sur, los extranjeros representan el 52 % de los residentes, por lo que superan a la población de nacionalidad española.

Los siguientes puestos también corresponden a Barcelona. San Pedro, Santa Catalina y la Ribera registra un 47,1 % de población extranjera, mientras que en la Barceloneta la proporción alcanza el 42,8 %.

El peso de Cataluña

La elevada presencia de extranjeros no se limita a los barrios del casco antiguo barcelonés. Los datos del INE muestran que siete de los diez barrios españoles con mayor porcentaje de residentes extranjeros se encuentran en Cataluña.

Fuera del centro de Barcelona destaca El Besós y el Maresme, donde el 41,4 % de los habitantes tiene nacionalidad extranjera. Este barrio se encuentra en el extremo oriental de la ciudad, junto al municipio de San Adrián de Besós.

Hospitalet de Llobregat también aparece en los primeros puestos de la clasificación. La Torrasa ocupa la décima posición, con un 38,6 % de extranjeros, mientras que La Florida se sitúa inmediatamente después, con un 38,5 %.

La presencia de barrios catalanes continúa al ampliar el análisis a los quince primeros puestos, entre los que también figuran Pueblo Seco, en Barcelona, y Las Planas y Pubilla Casas, en Hospitalet de Llobregat.

En conjunto, once de los quince barrios con mayor proporción de extranjeros pertenecen a Cataluña, siete de ellos a Barcelona y cuatro a Hospitalet.

Los otros cuatro se reparten entre Madrid y Murcia. En la capital española aparecen Pradolongo, San Cristóbal y San Diego, mientras que el distrito 8 de Murcia completa esta relación.

El contraste se encuentra en Córdoba, que reúne doce de los quince barrios con menor proporción de extranjeros. Santa Isabel registra el porcentaje más reducido, con apenas un 1,1 %, seguido de Cañero-Parque Fidiana, con un 1,3 %, y El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo, con un 1,5 %.

El Prat lidera la criminalidad

La publicación del INE también permite comparar la criminalidad de los municipios españoles de más de 20.000 habitantes. Las cifras, correspondientes a 2024, colocan a varias localidades catalanas entre las que presentan mayores tasas de infracciones penales.

El caso más destacado es el de El Prat de Llobregat, que registra 225,1 infracciones por cada 1.000 habitantes, la cifra más alta de España entre los municipios incluidos en el estudio.

A considerable distancia aparece Adeje, en Tenerife, con 126 infracciones por cada millar de vecinos. La tercera posición corresponde a Salou, en Tarragona, con 120,9.

Barcelona también figura en los primeros puestos. La capital catalana ocupa la cuarta posición nacional, con 103,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes.

La clasificación incluye otras localidades de la comunidad autónoma. Sitges registra una tasa de 99,8 infracciones; San Adrián de Besós, de 97,8; Rosas, de 96,5; El Vendrell, de 84,7; y Figueras, de 84,5.

De esta manera, ocho de los quince municipios españoles con mayores tasas de criminalidad se encuentran en Cataluña. Cuatro pertenecen a la provincia de Barcelona, dos a Tarragona y otros dos a Gerona. Lérida es la única provincia catalana sin representación en este grupo.

El contraste catalán

La distribución territorial de las infracciones penales presenta, sin embargo, importantes diferencias dentro de Cataluña. Algunas de sus localidades aparecen en el extremo opuesto de la clasificación elaborada por el INE.

Es el caso de Olesa de Montserrat, en la provincia de Barcelona, que registra 17,6 infracciones por cada 1.000 habitantes, la tasa más baja de todos los municipios españoles analizados.

La segunda posición corresponde a Icod de los Vinos, en Tenerife, con 18,2, mientras que Castellar del Vallés ocupa el tercer puesto, con 18,8.

También destaca Manlleu, que se sitúa en quinta posición con 20,2 infracciones por cada millar de vecinos. A estas localidades se suman Esparraguera, con una tasa de 21,1, y San Andrés de la Barca, con 23,8.

Los indicadores del INE dibujan así un panorama desigual dentro de Cataluña, donde se encuentran tanto el municipio con mayor tasa de criminalidad de España, El Prat de Llobregat, como el que presenta la menor, Olesa de Montserrat.