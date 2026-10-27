Movimiento sorpresa del PSC y los Comuns, la formación de extrema izquierda catalana vinculada al Frente Amplio. Ambas formaciones, dirigidas por Salvador Illa y Ada Colau, han alcanzado un acuerdo para que el Frente Amplio no se presente al Senado en las circunscripciones de Gerona, Lérida y Tarragona. Se trata de maximizar el voto de izquierda en unas provincias donde los Comuns nunca han obtenido representación en la Cámara Alta. De ese modo, socialistas y colauistas replican el pacto de PP y Vox en Cataluña por el que los populares no se presentan al Senado en Gerona y Tarragona, donde nunca han obtenido representación.

En un comunicado dado a conocer por el PSC se denuncia que el pacto del PP y Vox "tiene el objetivo de controlar el Senado para que se convierta en un instrumento de regresión democrática y de control de las instituciones del Estado". Los socialistas también afean al PP que haya llegado a un acuerdo con Vox porque en su opinión el partido de Abascal "es la extrema derecha que quiere acabar con las instituciones y los derechos y libertades de Cataluña".

Los Comuns, por su parte, han asegurado que el acuerdo les permite concentrarse en la disputa por el Congreso de los Diputados después de que ERC y Podemos hayan llegado a un acuerdo en Cataluña de la mano de Gabriel Rufián e Irene Montero.

El acuerdo en Cataluña entre socialistas y Comuns se produce después del acuerdo entre el PSOE y el Frente Amplio de comparecer conjuntamente en las candidaturas al Senado a fin de impedir que la derecha controle el Senado y pueda alterar la mayoría del Tribunal Constitucional y los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), instituciones claves en la estrategia de defensa del sanchismo de cara a su penoso panorama judicial.