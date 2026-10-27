Las 'banlieues' de Cataluña

​Cataluña acaba de descubrir con estupor que ya tiene instaladas en su propia cocina doméstica las banlieues francesas. Una delincuencia de extrarradio, el lumpen juvenil de estirpe africana pero partida de nacimiento local, que ahora convierte TikTok y Telegram en polvorines de baja intensidad. Y aunque se rasguen las vestiduras los tertulianos en los platós, el fenómeno responde a una lógica implacable: hemos importado el problema a granel tras habernos dedicado a desmantelar su única solución probada. ​En la Francia de los años sesenta y setenta, ese mismo perfil sociológico que aquí se dedica al gamberrismo emergente también reventaba escaparates, pero les duraba poco la fiesta. A los dieciocho años cumplidos, el Estado los reclutaba para el servicio militar, donde eran sometidos a una primera capa de domesticación preventiva.

Luego, tras recibir la blanca el cuartel, un capataz los enrolaba en la cadena de montaje de una gran fábrica. Allí se quedaban anclados por decenios, atornillando piezas bajo un techo de uralita y cobrando un jornal razonable, hasta que la jubilación los devolvía al barrio, ya apaciguados y reumáticos para el resto de su existencia. El viejo capitalismo fordista los desactivaba. ​Hoy, todo aquel andamiaje disciplinante ha volado por los aires. No hay servicio militar ni aquellas cadenas de montaje industriales existen; y si por casualidad algunas resisten, necesitan robots para funcionar, no esa carne de presidio desarraigada. El capitalismo industrial, el que hacía cosas tangibles, expiró. Y lo que vino después no requiere de esa tropa asilvestrada para nada.

He ahí, pues, una creciente legión de marginales que encuentran en el universo anómico de las redes sociales su única alternativa de socialización. ​Francia lleva ya décadas pagando un peaje altísimo por culpa de esa quiebra social en sus cinturones urbanos. En España, apenas acabamos de levantar el telón de exactamente el mismo paisaje humano desestructurado. Ante nosotros, la guetificación real que sustituye a la asimilación cultural imaginaria. Esas balas pérdidas todavía imberbes van a constituir un problema crónico de orden público durante el resto de su existencia. Y también de la nuestra, que es lo peor.