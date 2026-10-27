Junts exigirá el relevo de Sánchez para negociar una eventual investidura tras las elecciones

La precampaña y la campaña se le van a hacer muy largas a Junts a tenor de las declaraciones realizadas este martes por su candidata al Congreso, Míriam Nogueras, en una comparecencia para hacer balance del trabajo de los grupos de su partido tanto en la Cámara Baja como en el Senado. La dirigente catalanista ha afirmado que exigirán al PSOE el relevo de Pedro Sánchez antes de negociar un nuevo pacto de investidura. Dicha exigencia anticipa una situación idéntica a la de 2023, cuando Sánchez, perdedor de las elecciones, logró armar una mayoría anti-PP con los votos de los nacionalistas catalanes y vascos y de Sumar.

"En algún momento el PSOE tendrá que decidir si es más importante Pedro Sánchez que el propio partido", ha señalado Nogueras, quien ha insistido en la denominada "vía Starmer", en alusión a la renuncia del primer ministro británico David Starmer para que le sucediera otro laborista, Andy Burnham.

Esa vía fue la que ya planteó Junts al PSOE tras romper las negociaciones con Sánchez en Suiza cuando fue detenido Santos Cerdán. El partido catalán planteó a los socialistas el relevo del presidente del Gobierno a cambio de retomar las negociaciones y asegurar la legislatura. Como es sabido, tal propuesta no llegó a ser tomada en serio ni por sus propios autores.

Que el PSOE prescinda de Sánchez será la primera de las peticiones de Junts. La segunda, un concierto económico a la vasca para Cataluña como el que ERC no ha podido concretar por el anticipo electoral. Esa condición de ERC se impuso para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalidad, de modo que sería la primera vez que el concierto se pondría sobre la mesa en el ámbito de la política nacional. "El dinero de los catalanes, en Cataluña", ha manifestado al respecto Nogueras.

En los planes públicos de Junts no consta en modo alguno la posibilidad de un pacto con otro partido que no sea el PSOE. El entendimiento con el PP está descartado por la presencia en la ecuación de Vox, partido con el que Junts no mantiene relaciones porque los de Santiago Abascal ejercieron como acusación en las causas relacionadas con el golpe de Estado.

El papel de Puigdemont

Junts comparece en las elecciones en uno de sus momentos de más incertidumbre. Carles Puigdemont, prácticamente amnistiado y sin orden de detención sobre su cabeza, ha decidido abstenerse de participar en campaña. Como presidente del partido sigue teniendo un control prácticamente absoluto basado en que gran parte del capital propagandístico de Junts radica en su figura. Sin embargo, Puigdemont prefiere el traje de presidente de la Generalidad, lo que deja a Junts como segundo plato. En esas condiciones, le toca a Nogueras improvisar las líneas maestras de la campaña sin el apoyo del líder de Junts, enfrascado en una larga mudanza.