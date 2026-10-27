La Generalidad amplía los préstamos para jóvenes: hasta 50.000 euros sin intereses para comprar y reformar viviendas

Los jóvenes catalanes que quieran comprar su primera vivienda tendrán nuevas opciones para acceder a la financiación pública. El Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha aprobado una ampliación de los Préstamos Emancipación que permitirá utilizar estas ayudas no solo para afrontar parte del coste de adquisición de un inmueble, sino también para realizar reformas y rehabilitaciones. La medida abre además la puerta a financiar la compra de viviendas de protección oficial y a que los ayuntamientos aporten recursos adicionales para sus vecinos.

Según la información difundida por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el programa nació en junio de 2025 con una finalidad concreta: ayudar a quienes disponen de capacidad económica para pagar las cuotas de una hipoteca, pero no han conseguido reunir el dinero necesario para la entrada. Desde entonces, más de 3.000 jóvenes han podido comprar su primera vivienda mediante este sistema.

La fórmula consiste en conceder un préstamo público sin intereses que cubre hasta el 20% del precio de compraventa, con un máximo de 50.000 euros. El resto de la operación se financia mediante una hipoteca bancaria, gracias a los acuerdos suscritos entre el ICF y las entidades financieras participantes.

Tal y como establece el programa impulsado conjuntamente por el ICF y la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC), el beneficiario puede esperar hasta terminar de pagar su hipoteca antes de comenzar a reintegrar el préstamo público. Este periodo de carencia tiene un límite de 30 años y, una vez concluido, dispone de cinco años para devolver el dinero recibido. La vivienda adquirida debe destinarse a residencia habitual.

Ayudas para reformas

La última decisión del Ejecutivo catalán introduce tres modificaciones en el funcionamiento de estas ayudas. La primera afecta al destino del dinero: según el acuerdo aprobado por el Gobierno autonómico, los préstamos podrán cubrir también los gastos derivados de la rehabilitación o reforma de la vivienda, además de su adquisición. En cualquier caso, la cantidad financiada seguirá estando sujeta al límite máximo de 50.000 euros.

La segunda novedad permitirá incorporar a las administraciones locales a la financiación del programa. Para ello, la Agencia de la Vivienda de Cataluña y el ICF podrán suscribir convenios con ayuntamientos y otras administraciones locales, de manera que estas destinen parte de sus presupuestos a complementar los préstamos concedidos a los residentes de sus localidades.

Por último, la Generalidad ha decidido extender esta línea de financiación a la compra de viviendas de protección oficial (VPO). Según recoge el acuerdo, la Agencia de la Vivienda de Cataluña deberá aprobar o promover los cambios normativos necesarios para hacer compatibles las condiciones de protección que ya tengan estos inmuebles con el régimen de vivienda de precio limitado asociado a los Préstamos Emancipación.

Esta última cuestión resulta especialmente relevante porque, según las condiciones del programa, las propiedades adquiridas a través de estos préstamos quedan sometidas permanentemente al régimen de vivienda protegida de precio limitado. Por tanto, sus propietarios deberán respetar las restricciones correspondientes si posteriormente desean venderlas o alquilarlas.

Las nuevas posibilidades de financiación estarán disponibles una vez que se completen los trámites necesarios para su aplicación.

Garajes y trasteros

La ampliación anunciada ahora no es la primera modificación del programa. El pasado mes de mayo, el Gobierno catalán ya había aprobado una revisión de los requisitos para aumentar el número de potenciales beneficiarios y facilitar determinadas operaciones inmobiliarias.

Uno de los cambios más destacados fue elevar de 35 a 40 años, ambos incluidos, la edad máxima para acceder a los préstamos. De esta forma, las ayudas dejaron de estar reservadas a los solicitantes de menor edad y pasaron a incluir también a quienes se encuentran en la última etapa de la treintena.

Según las modificaciones aprobadas entonces por la Generalidad, también se hizo posible financiar plazas de aparcamiento y trasteros situados en el mismo edificio que la vivienda, incluso cuando no pertenezcan a la misma finca registral.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico flexibilizó las condiciones exigidas para las viviendas de nueva construcción. Entre los cambios aprobados figura la posibilidad de formalizar el préstamo aunque, en el momento de la firma, el inmueble todavía no tenga asignada su referencia catastral definitiva.

Más de 76 millones en préstamos

El balance del programa refleja el volumen de operaciones realizadas desde su puesta en marcha. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Instituto Catalán de Finanzas, el importe total de los préstamos formalizados supera los 76 millones de euros, con una cuantía media de 36.633 euros por operación.

El organismo público también sitúa en 29,6 años la edad media de los beneficiarios. En conjunto, las ayudas han facilitado el acceso a una primera vivienda a más de 3.000 personas desde junio de 2025.

Además, según las cifras del ICF, el sistema ha dado lugar a más de 2.000 viviendas protegidas o pendientes de obtener esa calificación en distintos puntos de Cataluña. Este resultado responde a la doble finalidad con la que la Generalidad puso en marcha el Fondo Público de Emancipación: facilitar la compra de una primera residencia y aumentar el número de inmuebles sometidos a algún régimen de protección.

Con la incorporación de las reformas, las viviendas de protección oficial y la participación económica de los ayuntamientos, el Ejecutivo autonómico amplía las posibilidades de una línea de préstamos que mantiene sus dos características principales: financiación al 0% de interés y devolución aplazada hasta después de amortizar la hipoteca.