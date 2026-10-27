La última distinción de Illa: un premio a Carmena por llevarse bien con Barcelona

El Gobierno de Salvador Illa ha decidido conceder el XXI Premio Blanquerna a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que estuvo al frente del Ayuntamiento de la capital entre 2015 y 2019. La distinción, otorgada por la Generalidad de Cataluña a través de su delegación en Madrid, reconoce la trayectoria de la antigua dirigente de Ahora Madrid y, especialmente, su disposición al entendimiento institucional con Cataluña.

La candidatura de Carmena fue presentada por el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, según la información difundida por la Consejería de Presidencia de la Generalidad. El departamento justifica la elección "por su trayectoria como jurista de prestigio reconocido y como alcaldesa".

El jurado ha destacado la relación que la exregidora madrileña mantuvo con Barcelona durante sus cuatro años de mandato. En su argumentación sostiene que "tanto en el ámbito personal como en el profesional y el político, Carmena ha mostrado siempre una actitud de diálogo y colaboración".

"Durante su etapa como alcaldesa de Madrid, esta voluntad se tradujo en una relación abierta y constructiva con la ciudad de Barcelona. También impulsó espacios de diálogo y contribuyó a establecer puentes con Cataluña", señala el jurado, que considera que su actuación institucional "ha favorecido la convivencia democrática y la cohesión social".

Un jurado con presencia socialista

La decisión ha correspondido a un jurado presidido por el consejero de Presidencia de la Generalidad, Albert Dalmau, y con la delegada del Gobierno catalán en Madrid, Núria Marín, como vicepresidenta.

Entre sus integrantes figuran la periodista de la Cadena SER Àngels Barceló, el exdiputado del PP y profesor universitario José María Lassalle y la exdiputada del PSC Rocío Martínez-Sampere, vicepresidenta de la Fundación Felipe González.

También han participado en la elección la editora de Alfaguara Carme Riera Sanfeliu, los periodistas Enric Juliana, de La Vanguardia, y Jordi Amat, de El País, así como la creadora Irene Escolar.

De la judicatura a la alcaldía

Carmena llegó a la alcaldía madrileña en 2015, con 71 años, después de encabezar la candidatura de Ahora Madrid. Sustituyó a la popular Ana Botella y permaneció en el cargo hasta 2019, cuando fue relevada por José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular.

Antes de su incorporación a la política municipal, había desarrollado una extensa carrera en el ámbito jurídico. Ejerció como abogada laboralista y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 1996 y 2001.

Su trayectoria profesional también estuvo vinculada a la oposición al franquismo. Durante la dictadura fue detenida en varias ocasiones por sus actividades políticas y participó en la fundación del despacho de abogados laboralistas de Atocha, que sufrió el atentado perpetrado por la extrema derecha en enero de 1977.

Un premio recuperado por la Generalidad

El Premio Blanquerna fue creado en 1993 para distinguir a personalidades y entidades que hayan contribuido al conocimiento, la promoción y la proyección de Cataluña. Se trata de un reconocimiento honorífico que no lleva aparejada ninguna compensación económica.

La distinción fue recuperada por el Ejecutivo de Illa después de varios años sin concederse. En 2025 recayó en el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Entre los anteriores premiados figuran el filólogo Fernando Lázaro Carreter, que inauguró el palmarés en 1993; el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, distinguido en 1994; el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, premiado en 1995; y el escritor Octavio Paz, que recibió el galardón en 1996.

Según la información oficial de la Generalidad, la entrega de esta XXI edición está prevista para el próximo 10 de noviembre en Madrid, en un acto institucional presidido por Salvador Illa.