Nueve años de la proclamación de independencia en el 'Parlament' y de la gran desbandada golpista

Carles Puigdemont es el único fugado separatista que queda por regresar a España. Dice que lo hará después de las elecciones del 29 de noviembre, que quiere volver con un perfil institucional, sin intervenir en la campaña electoral y con todas las garantías. En caso de que cumpla su palabra y vuelva a España, habrán pasado algo más de nueve años de su fuga, que empezó tal día como hoy, justo después de que los separatistas votaran en secreto (con sobre y en urna) la proclamación de la república catalana. Lo hicieron así para esquivar las consecuencias judiciales que podía comportar ese penúltimo acto del golpe de Estado independentista.

Tras posar sumamente cariacontecidos en las escalinatas de la cámara autonómica, Puigdemont había convocado a los miembros de su Govern a la que sería la última reunión oficial de ese ejecutivo que a las pocas horas sería destituido en bloque tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esa misma tarde del 27 de octubre de 2017, mientras el Parlament acogía la penosa sesión a la que sólo asistieron los separatistas para proclamar la república catalana suspendida días antes por Puigdemont en un vano intento de negociación, el Senado aprobaba una aplicación con limitaciones del 155.

Nadie pensó en arriar la bandera española de la cúpula del edificio que alberga la cámara catalana. Cuando se le planteó a Puigdemont arriar la bandera en el palacio de la Generalidad, dio orden de que nadie tocara las banderas del edificio. La noticia de esa última reunión fue la ausencia del vicepresidente Oriol Junqueras, que temeroso de ser detenido en la sede de la Generalidad o en su domicilio se fue a pedir asilo al Monasterio de Montserrat, del que salió al día siguiente tras haber hallado consuelo espiritual y las fuerzas necesarias para afrontar la acción de la justicia.

Puigdemont, por su parte, mantuvo un cierto control y ascendencia sobre los miembros del Ejecutivo, que habían sido nombrados en realidad por Artur Mas y Oriol Junqueras. El día después, sábado, volvió a convocar a sus consejeros en una masía en Francia, muy cerca de la frontera. También se dejó ver por su ciudad, Gerona, en compañía de su esposa, Marcela Topor, tomando un aperitivo en una céntrica zona. Incluso grabó un mensaje desde la delegación de la Generalidad en la capital gerundense que fue emitido por TV3. Fue el domingo al anochecer cuando salió de su vivienda en una urbanización de Sant Julià de Ramis en el maletero de un coche conducido por un sargento de los Mossos que le ayudó a huir hasta Bélgica.

Puigdemont aprovecha cualquier oportunidad para negar que se ocultara en el maletero y siempre cuenta que se vistió de traje y corbata porque quería dar la impresión de dignidad que corresponde a los presidentes de la Generalidad. Puede que en el trayecto rumiara la traición a la que había sido sometido por tantos, pero en especial por Oriol Junqueras, quien hizo todo lo posible por empujar a Puigdemont al abismo aunque detrás fueran él y media Cataluña.

La versión de Artur Mas

Nueve años después a los independentistas no les interesa demasiado hablar de lo que pasó ese 27 de octubre de 2017. No es un día del que se sientan precisamente orgullosos a pesar de que fue la consumación del golpe de Estado separatista. Así lo ha explicado el expresidente de la Generalidad Artur Mas, que nombró sucesor a Puigdemont previo visto bueno de la CUP. Según la versión de Mas, Puigdemont quería salir del laberinto convocando unas elecciones autonómicas que según sus planes debían ser unas plebiscitarias para blanquear el golpe y blindarse ante los tribunales.

"El presidente Puigdemont, y se lo digo porque yo estaba presente, defendió la convocatoria de elecciones ante todo el mundo que estaba reunido aquella noche (la del 26 al 27) y eran más de cuarenta personas, el núcleo duro de todo. Por tanto, sí que lo defendió. Lo que pasa es que el que tenía al lado en aquel momento se desmarcó absolutamente. Y no sólo se desmarcaron sino que incluso hicieron maniobras no precisamente demasiado ortodoxas para intentar dejar al presidente Puigdemont bien solo y bien aislado", ha manifestado Mas en clara alusión a Oriol Junqueras y ERC.

El expresidente Mas no milita formalmente en Junts porque también dice mantener un perfil institucional, pero eso no ha impedido la andanada contra ERC. Las heridas entre convergentes y republicanos siguen abiertas después de la ruptura de aquella coalición golpista llamada Junts pel Sí formada por Convergencia y ERC a fin de proclamar la independencia.

El recuerdo de Forcadell

Una de las pocas personas vinculadas con aquellos hechos que se ha acordado del noveno aniversario es Carme Forcadell, de ERC, que era la presidenta del Parlament después de haber presidido durante años la radical Asamblea Nacional Catalana (ANC). Forcadell se ha puesto solemne en la red social X para teclear el siguiente mensaje: "Hoy hace nueve años que el Parlament de Catalunya aprobó la Declaración de Independencia y la proclamación de la República catalana".

La mayoría de los usuarios de la red que han respondido al mensaje lo han hecho para recordar a Forcadell que durante el juicio afirmó que la declaración era "simbólica" y que ella se limitó a leer un papel que le pasó Roger Torrent, que ocuparía el puesto de presidente de la cámara tras las elecciones del 155 y que ahora se dedica a negocios relacionados con el sector de la defensa.